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Песков оценил перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:46 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024189256.html
Песков оценил перспективы урегулирования на Украине
Песков оценил перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
Песков оценил перспективы урегулирования на Украине
Пока политико-дипломатические средства урегулирования ситуации на Украине невозможно, Россия продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:46:00+03:00
2025-06-20T12:46:00+03:00
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россия
украина
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пока политико-дипломатические средства урегулирования ситуации на Украине невозможно, Россия продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как говорил уже президент (Путин - ред.), для нас было бы идеальным достигнуть эти цели политико-дипломатическими соседствами. До тех пор пока они невозможны, пока они не работают, мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное - выполнить те задачи, которые стоят, и достигнуть всех целей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/peskov-2024183653.html
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россия, украина, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков оценил перспективы урегулирования на Украине

Песков: пока урегулирование на Украине невозможно, Россия продолжает СВО

© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пока политико-дипломатические средства урегулирования ситуации на Украине невозможно, Россия продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как говорил уже президент (Путин - ред.), для нас было бы идеальным достигнуть эти цели политико-дипломатическими соседствами. До тех пор пока они невозможны, пока они не работают, мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное - выполнить те задачи, которые стоят, и достигнуть всех целей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Диалог России с Украиной продолжается, заявил Песков
Вчера, 12:33
 
ПМЭФ-2025РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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