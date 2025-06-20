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Песков оценил перспективы урегулирования на Украине
Песков оценил перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
Песков оценил перспективы урегулирования на Украине
Пока политико-дипломатические средства урегулирования ситуации на Украине невозможно, Россия продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:46:00+03:00
2025-06-20T12:46:00+03:00
2025-06-20T12:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пока политико-дипломатические средства урегулирования ситуации на Украине невозможно, Россия продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как говорил уже президент (Путин - ред.), для нас было бы идеальным достигнуть эти цели политико-дипломатическими соседствами. До тех пор пока они невозможны, пока они не работают, мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное - выполнить те задачи, которые стоят, и достигнуть всех целей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, украина, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков оценил перспективы урегулирования на Украине
Песков: пока урегулирование на Украине невозможно, Россия продолжает СВО