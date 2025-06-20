Рейтинг@Mail.ru
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 20.06.2025 (обновлено: 09:11 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024099949.html
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине
Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:10:00+03:00
2025-06-20T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Москвой, пишет The American Conservative."Украине придется столкнуться с фактами на земле. Им придется согласиться на нейтралитет и отказаться от всякой надежды на вступление в НАТО. Они не вернут себе все свои территории. И им придется гарантировать защиту прав русскоязычного населения Украины", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что российские военные продвигаются на поле боя, в то время как ВСУ продолжают нести потери.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине

TAC: Украине придется смириться с утратой территорий для достижения мира

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Москвой, пишет The American Conservative.
"Украине придется столкнуться с фактами на земле. Им придется согласиться на нейтралитет и отказаться от всякой надежды на вступление в НАТО. Они не вернут себе все свои территории. И им придется гарантировать защиту прав русскоязычного населения Украины", — говорится в публикации.
Издание также отмечает, что российские военные продвигаются на поле боя, в то время как ВСУ продолжают нести потери.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
10 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала