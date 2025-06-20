https://ria.ru/20250620/ukraina-2024099949.html

В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине

В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине - РИА Новости, 20.06.2025

В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине

Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:10:00+03:00

2025-06-20T09:10:00+03:00

2025-06-20T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Москвой, пишет The American Conservative."Украине придется столкнуться с фактами на земле. Им придется согласиться на нейтралитет и отказаться от всякой надежды на вступление в НАТО. Они не вернут себе все свои территории. И им придется гарантировать защиту прав русскоязычного населения Украины", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что российские военные продвигаются на поле боя, в то время как ВСУ продолжают нести потери.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы украины