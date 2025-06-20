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В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине
Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:10:00+03:00
2025-06-20T09:10:00+03:00
2025-06-20T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Москвой, пишет The American Conservative."Украине придется столкнуться с фактами на земле. Им придется согласиться на нейтралитет и отказаться от всякой надежды на вступление в НАТО. Они не вернут себе все свои территории. И им придется гарантировать защиту прав русскоязычного населения Украины", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что российские военные продвигаются на поле боя, в то время как ВСУ продолжают нести потери.Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине
TAC: Украине придется смириться с утратой территорий для достижения мира