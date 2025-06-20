В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма
Макаров: план ВСУ по набору контрактников показал крах навязанного патриотизма
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. План ВСУ по набору молодых контрактников показал крах навязанного патриотизма, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
"Пятьсот человек на всю страну — вот и весь результат их громкой кампании… Это полный крах не только мобилизационной системы, но и всей идеи принуждения к патриотизму… Никто не хочет становиться расходным материалом ради чужих политических амбиций… Фактически молодые украинцы сегодня — в заложниках" , - заявил Макаров.
По его словам, украинская молодежь понимает, к чему ведет политика киевского режима, и старается всеми способами покинуть страну, в том числе через леса, реки и через границы, чтобы выжить.
"Даже эти 500 человек — уже большой вопрос: остались ли они в живых, или их просто списали как статистику", - рассказал Макаров.
Минобороны Украины в феврале заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.