https://ria.ru/20250620/ukraina-2024081581.html

В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма

В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма - РИА Новости, 20.06.2025

В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма

План ВСУ по набору молодых контрактников показал крах навязанного патриотизма, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:03:00+03:00

2025-06-20T05:03:00+03:00

2025-06-20T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

кирилл макаров

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg

ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. План ВСУ по набору молодых контрактников показал крах навязанного патриотизма, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. "Пятьсот человек на всю страну — вот и весь результат их громкой кампании… Это полный крах не только мобилизационной системы, но и всей идеи принуждения к патриотизму… Никто не хочет становиться расходным материалом ради чужих политических амбиций… Фактически молодые украинцы сегодня — в заложниках" , - заявил Макаров. По его словам, украинская молодежь понимает, к чему ведет политика киевского режима, и старается всеми способами покинуть страну, в том числе через леса, реки и через границы, чтобы выжить. "Даже эти 500 человек — уже большой вопрос: остались ли они в живых, или их просто списали как статистику", - рассказал Макаров. Минобороны Украины в феврале заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.

https://ria.ru/20250619/dnepr-2023889898.html

https://ria.ru/20250619/ukraina-2023978810.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, кирилл макаров, вооруженные силы украины, министерство обороны украины