Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024081581.html
В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма
В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма - РИА Новости, 20.06.2025
В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма
План ВСУ по набору молодых контрактников показал крах навязанного патриотизма, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:03:00+03:00
2025-06-20T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
кирилл макаров
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. План ВСУ по набору молодых контрактников показал крах навязанного патриотизма, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. "Пятьсот человек на всю страну — вот и весь результат их громкой кампании… Это полный крах не только мобилизационной системы, но и всей идеи принуждения к патриотизму… Никто не хочет становиться расходным материалом ради чужих политических амбиций… Фактически молодые украинцы сегодня — в заложниках" , - заявил Макаров. По его словам, украинская молодежь понимает, к чему ведет политика киевского режима, и старается всеми способами покинуть страну, в том числе через леса, реки и через границы, чтобы выжить. "Даже эти 500 человек — уже большой вопрос: остались ли они в живых, или их просто списали как статистику", - рассказал Макаров. Минобороны Украины в феврале заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
https://ria.ru/20250619/dnepr-2023889898.html
https://ria.ru/20250619/ukraina-2023978810.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, кирилл макаров, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Кирилл Макаров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
В ДНР рассказали о крахе навязанного патриотизма

Макаров: план ВСУ по набору контрактников показал крах навязанного патриотизма

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. План ВСУ по набору молодых контрактников показал крах навязанного патриотизма, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
"Пятьсот человек на всю страну — вот и весь результат их громкой кампании… Это полный крах не только мобилизационной системы, но и всей идеи принуждения к патриотизму… Никто не хочет становиться расходным материалом ради чужих политических амбиций… Фактически молодые украинцы сегодня — в заложниках" , - заявил Макаров.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Сальдо прокомментировал попытки ВСУ переправиться через Днепр
Вчера, 13:36
По его словам, украинская молодежь понимает, к чему ведет политика киевского режима, и старается всеми способами покинуть страну, в том числе через леса, реки и через границы, чтобы выжить.
"Даже эти 500 человек — уже большой вопрос: остались ли они в живых, или их просто списали как статистику", - рассказал Макаров.
Минобороны Украины в феврале заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Ни одного сотрудника ТЦК не наказали за силовую мобилизацию, заявили в Раде
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКирилл МакаровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала