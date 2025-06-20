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СБУ не отменила розыск Мединского - РИА Новости, 20.06.2025
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04:51 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024081030.html
СБУ не отменила розыск Мединского
СБУ не отменила розыск Мединского - РИА Новости, 20.06.2025
СБУ не отменила розыск Мединского
Служба безопасности Украины не отменила розыск главы переговорной группы РФ Владимира Мединского после старта прямых переговоров с Киевом; в России ни один из... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:51:00+03:00
2025-06-20T04:51:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
рустем умеров
сергей кислица
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины не отменила розыск главы переговорной группы РФ Владимира Мединского после старта прямых переговоров с Киевом; в России ни один из членов украинской переговорной группы не числится в розыске, о чем свидетельствуют данные украинских и российских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. Мединский числится в базе розыска с 30 мая 2024 года. До этого, в 2018 году, он был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Он - единственный член российской переговорной группы, который находится в розыске, о чем свидетельствует база данных СБУ. Руководитель украинской делегации Рустем Умеров и другие ее члены, в частности министр обороны Сергей Кислица, первый замглавы МИД Александр Поклад, зампред СБУ Олег Луговской, в базе розыска МВД России не числятся. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия также передала Украине тела военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250616/medinskiy-2023112626.html
https://ria.ru/20250618/leps-2023458699.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, сергей кислица, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Служба безопасности Украины
СБУ не отменила розыск Мединского

СБУ не отменила розыск главы переговорной группы России Мединского

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины не отменила розыск главы переговорной группы РФ Владимира Мединского после старта прямых переговоров с Киевом; в России ни один из членов украинской переговорной группы не числится в розыске, о чем свидетельствуют данные украинских и российских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
Мединский числится в базе розыска с 30 мая 2024 года. До этого, в 2018 году, он был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Он - единственный член российской переговорной группы, который находится в розыске, о чем свидетельствует база данных СБУ.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле
16 июня, 13:36
Руководитель украинской делегации Рустем Умеров и другие ее члены, в частности министр обороны Сергей Кислица, первый замглавы МИД Александр Поклад, зампред СБУ Олег Луговской, в базе розыска МВД России не числятся.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия также передала Украине тела военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
18 июня, 05:14
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийРустем УмеровСергей КислицаСлужба безопасности Украины
 
 
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