https://ria.ru/20250620/ukraina-2024081030.html

СБУ не отменила розыск Мединского

СБУ не отменила розыск Мединского - РИА Новости, 20.06.2025

СБУ не отменила розыск Мединского

Служба безопасности Украины не отменила розыск главы переговорной группы РФ Владимира Мединского после старта прямых переговоров с Киевом; в России ни один из... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:51:00+03:00

2025-06-20T04:51:00+03:00

2025-06-20T04:51:00+03:00

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владимир мединский

рустем умеров

сергей кислица

служба безопасности украины

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины не отменила розыск главы переговорной группы РФ Владимира Мединского после старта прямых переговоров с Киевом; в России ни один из членов украинской переговорной группы не числится в розыске, о чем свидетельствуют данные украинских и российских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. Мединский числится в базе розыска с 30 мая 2024 года. До этого, в 2018 году, он был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Он - единственный член российской переговорной группы, который находится в розыске, о чем свидетельствует база данных СБУ. Руководитель украинской делегации Рустем Умеров и другие ее члены, в частности министр обороны Сергей Кислица, первый замглавы МИД Александр Поклад, зампред СБУ Олег Луговской, в базе розыска МВД России не числятся. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия также передала Украине тела военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250616/medinskiy-2023112626.html

https://ria.ru/20250618/leps-2023458699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, сергей кислица, служба безопасности украины