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"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России - РИА Новости, 20.06.2025
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России
Украинская система противовоздушной обороны совершенно не способна противостоять российским беспилотным системам, заявил военнослужащий 59-й бригады сил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:04:00+03:00
2025-06-20T01:04:00+03:00
2025-06-20T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинская система противовоздушной обороны совершенно не способна противостоять российским беспилотным системам, заявил военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк в эфире RadioNV."У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ (Александру Сырскому. — Прим. ред.)" — посетовал он.Боевик также указал, что Украине нет смысла использовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО, потому что российские системы, в том числе дроны, намного более эффективны, а противодействовать им ВСУ в данный момент не в состоянии из-за серьезного разрыва в производстве. Ситуация грозит обернуться катастрофой, пояснил Карпюк."Если те же самые люди будут дальше отвечать за эту функцию, я думаю, что у нас будут очень плохие дела", — заключил Карпюк.Украинские журналисты не раз приводили слова военнослужащих ВСУ о сложности перехвата российских БПЛА. Военные жалуются, что старые методы борьбы больше не действуют из-за всесторонней модификации дронов — используются новые частоты для связи, беспилотники летают выше и быстрее. Части ПВО уже не могут эффективно с ними бороться даже на ключевом, киевском направлении.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России
Боевик ВСУ Карпюк: ПВО Украины не может противостоять беспилотным системам ВС РФ