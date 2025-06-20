Рейтинг@Mail.ru
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 20.06.2025 (обновлено: 09:37 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России - РИА Новости, 20.06.2025
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России
Украинская система противовоздушной обороны совершенно не способна противостоять российским беспилотным системам, заявил военнослужащий 59-й бригады сил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:04:00+03:00
2025-06-20T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900136914_338:0:3071:1537_1920x0_80_0_0_f561906562afb205573b711fb304a781.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинская система противовоздушной обороны совершенно не способна противостоять российским беспилотным системам, заявил военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк в эфире RadioNV."У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ (Александру Сырскому. — Прим. ред.)" — посетовал он.Боевик также указал, что Украине нет смысла использовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО, потому что российские системы, в том числе дроны, намного более эффективны, а противодействовать им ВСУ в данный момент не в состоянии из-за серьезного разрыва в производстве. Ситуация грозит обернуться катастрофой, пояснил Карпюк."Если те же самые люди будут дальше отвечать за эту функцию, я думаю, что у нас будут очень плохие дела", — заключил Карпюк.Украинские журналисты не раз приводили слова военнослужащих ВСУ о сложности перехвата российских БПЛА. Военные жалуются, что старые методы борьбы больше не действуют из-за всесторонней модификации дронов — используются новые частоты для связи, беспилотники летают выше и быстрее. Части ПВО уже не могут эффективно с ними бороться даже на ключевом, киевском направлении.
https://ria.ru/20250619/evropa-2024062300.html
https://ria.ru/20250618/razvedka-2023349346.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900136914_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9b1a87b47a1aa5331f15dc88c43cda97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России

Боевик ВСУ Карпюк: ПВО Украины не может противостоять беспилотным системам ВС РФ

© РИА Новости / Алексей МайшевРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинская система противовоздушной обороны совершенно не способна противостоять российским беспилотным системам, заявил военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк в эфире RadioNV.
"У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ (Александру Сырскому. — Прим. ред.)" — посетовал он.
Флаги на здании в Вене, где пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Надгробный камень": на Западе раскрыли, что выбрала Европа из-за Украины
Вчера, 23:04
Боевик также указал, что Украине нет смысла использовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО, потому что российские системы, в том числе дроны, намного более эффективны, а противодействовать им ВСУ в данный момент не в состоянии из-за серьезного разрыва в производстве. Ситуация грозит обернуться катастрофой, пояснил Карпюк.
"Если те же самые люди будут дальше отвечать за эту функцию, я думаю, что у нас будут очень плохие дела", — заключил Карпюк.
Украинские журналисты не раз приводили слова военнослужащих ВСУ о сложности перехвата российских БПЛА. Военные жалуются, что старые методы борьбы больше не действуют из-за всесторонней модификации дронов — используются новые частоты для связи, беспилотники летают выше и быстрее. Части ПВО уже не могут эффективно с ними бороться даже на ключевом, киевском направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
У британской разведки плохие новости для России
18 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала