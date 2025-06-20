https://ria.ru/20250620/ukraina-2024003655.html

Мы же не звери: армия России выплатит Украине щедрые репарации

Мы же не звери: армия России выплатит Украине щедрые репарации - РИА Новости, 20.06.2025

Мы же не звери: армия России выплатит Украине щедрые репарации

Зеленский прибыл на канадский саммит "Большой семерки" в последней надежде уговорить Трампа дать грошей и Абрамсов-Химарсов, но вместо этого зря просидел в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T08:01:00+03:00

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Зеленский прибыл на канадский саммит "Большой семерки" в последней надежде уговорить Трампа дать грошей и Абрамсов-Химарсов, но вместо этого зря просидел в душном предбаннике. И чтобы хоть как-то оправдать квиток на авиабилет для бухгалтерии, в этом же предбаннике он провел мощную встречу с президентом Всемирного банка (World Bank) Аджаем Бангой.Обсудили две темы: во-первых, Зеленский на автомате начал выпрашивать деньги на восстановление энергосистемы (привет от доблестных ВКС России), а во-вторых, они с Бангой вроде как договорились, что Всемирный банк проведет аудит того, что мы там у них расколотили за всю СВО, и представит кое-кому "соответствующие доклады". Хотя подавляющее большинство встреч Зеленского входит в категорию "ах, было б только с кем поговорить", тема "аудита разрушений, причиненных злобными русскими" в очередной раз и именно сейчас всплыла неспроста.В западном инфополе, марширующем по повестке не хуже бойцов Ким Чен Ына, совпадений не бывает, поэтому совершенно не удивляет, что в тот же самый день один из самых маститых западных мозговых центров, Council for Foreign Relations (CFR), опубликовал очень интересный документ под названием "Как закончить российско-украинскую войну".В этом документе очень мягко и сладко расписывается волшебный механизм, "рамочное соглашение" между Россией, Украиной и почему-то США (с возможностью присоединения других стран), которое "формирует принципы и параметры для окончательного мирного урегулирования", но главное — указывается, что после подписания соглашения "сразу вступает в силу прекращение огня, за которым следует пошаговое обсуждение спорных вопросов". Иными словами — подписываем, русские перестают наступать, и мусолим тему до посинения, пока ВСУ в тишине и комфорте отходят от кровавого нокдауна. Красиво? Красиво.Но еще красивее другое.Поняв прелесть русских матрешек, авторы доклада придумали вложить в ключевые принципы соглашения тухлое пасхальное яйцо. Главные условия соглашения: НАТО не будет расширяться на восток (нынешний состав — финальный); Украине даются "гибкие гарантии безопасности вместо членства в НАТО; Россия оставляет за собой свое, но "признание текущей линии разграничения — без окончательного статуса". И маленькая приписка: "Мировые банки создают фонд реконструкции Украины, Россия вносит пропорциональный вклад". Иными словами, западные умники придумали восхитительную тему, чтобы Россия добровольно взяла на содержание огрызок Украины и своими деньгами профинансировала жирные контракты западных "восстановителей", за которые уже сейчас идет дикая грызня, при этом виртуальные счета к России пухнут не по дням, а по часам.После встречи G7 в июне 2024 года Белый дом опубликовал заявление, согласно которому потери Украины от "российской агрессии" на тот момент составляли 486 миллиардов долларов. В мае этого года, после встречи министров финансов "Большой семерки", счет к России составил уже 524 миллиарда.С российской стороны неоднократно и на всех уровнях было четко сказано, что "требования репараций от России на восстановление Украины для нас совершенно неприемлемы", а шантажировать неподписанием мирного соглашения без выплат — бесполезно, то есть отжать деньги у России не получится от слова совсем. Мало того, еще в декабре 2022 года президент России Владимир Путин прямо поднял вопрос о выплате правильных репараций, то есть со стороны Украины. Оценив ущерб, нанесенный Украиной Донбассу с 2014 года, минимум в 1,3 триллиона рублей, российский президент высказался за то, что нужно поднимать вопрос о репарациях за содеянное Киевом.У западных махинаторов остается только один вариант — красть наши "замороженные активы". Однако делать это напрямую боятся, поэтому и было предложено создать некий фонд восстановления Украины, куда вроде как можно почти законно передать российские деньги, то есть это и будет наш "недобровольный вклад".Впрочем, русская армия идет вперед, на горизонте маячат новые "народные буферные республики", и калькуляторы начинают давать заднюю.В рамках общения с зарубежными СМИ на ПМЭФ Владимир Путин, по-доброму улыбаясь, негромко сказал, что "ситуация для Киева будет ухудшаться", и "если мы не договоримся по Украине мирным путем, то будем добиваться поставленных целей военным".А это значит, что срок действия предложения России стремительно истекает, после чего самой щедрой репарацией от российских войск Украине будет получить с оттяжкой прикладом в лоб.

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https://ria.ru/20250619/zaharova-2023954865.html

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