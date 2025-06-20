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В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам
В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам - РИА Новости, 20.06.2025
В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам
Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам сбора воюющих за ВСУ иностранных наемников и складам с поставками от стран НАТО,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:25:00+03:00
2025-06-20T12:25:00+03:00
2025-06-20T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам сбора воюющих за ВСУ иностранных наемников и складам с поставками от стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки – разнесены склады с "подарками" НАТО. Новоданиловка, Староукраинка – прилетели по сборищам наёмников", - сказал Лебедев. По его словам, в населенных пунктах Лобково и Малая Токмачка были сорваны попытки ВСУ подтянуть резервы, в Каменском и Гуляйполе нанесен удар по "прячущимся в промзонах" военным ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам
В Запорожской области уничтожили склады с оружием НАТО и места сбора наемников