Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 20.06.2025 (обновлено: 12:26 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/udary-2024180849.html
В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам
В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам - РИА Новости, 20.06.2025
В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам
Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам сбора воюющих за ВСУ иностранных наемников и складам с поставками от стран НАТО,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:25:00+03:00
2025-06-20T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам сбора воюющих за ВСУ иностранных наемников и складам с поставками от стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки – разнесены склады с "подарками" НАТО. Новоданиловка, Староукраинка – прилетели по сборищам наёмников", - сказал Лебедев. По его словам, в населенных пунктах Лобково и Малая Токмачка были сорваны попытки ВСУ подтянуть резервы, в Каменском и Гуляйполе нанесен удар по "прячущимся в промзонах" военным ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Запорожской области нанесли удары по складам с оружием НАТО и наемникам

В Запорожской области уничтожили склады с оружием НАТО и места сбора наемников

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной Киеву части Запорожской области по местам сбора воюющих за ВСУ иностранных наемников и складам с поставками от стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки – разнесены склады с "подарками" НАТО. Новоданиловка, Староукраинка – прилетели по сборищам наёмников", - сказал Лебедев.
По его словам, в населенных пунктах Лобково и Малая Токмачка были сорваны попытки ВСУ подтянуть резервы, в Каменском и Гуляйполе нанесен удар по "прячущимся в промзонах" военным ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала