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СМИ: Британия может предоставить США авиабазу для удара по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025
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07:05 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/udar-2024088107.html
СМИ: Британия может предоставить США авиабазу для удара по Ирану
СМИ: Британия может предоставить США авиабазу для удара по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025
СМИ: Британия может предоставить США авиабазу для удара по Ирану
Великобритания не будет возражать, если США захотят использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия для удара по Ирану, пишет британская газета I. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:05:00+03:00
2025-06-20T07:05:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Великобритания не будет возражать, если США захотят использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия для удара по Ирану, пишет британская газета I."Если они хотят использовать совместную базу на острове Диего-Гарсия, мы не откажем, но в равной степени и не предложим помощь", — заявила изданию председатель комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Эмили Торнберри.Речь идет о совместной авиабазе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, где размещены американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану.Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20250620/smi-2024078995.html
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в мире, сша, иран, великобритания, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Иран, Великобритания, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
СМИ: Британия может предоставить США авиабазу для удара по Ирану

I: США могут использовать совместную с Британией авиабазу для удара по Ирану

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemСтратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Великобритания не будет возражать, если США захотят использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия для удара по Ирану, пишет британская газета I.
"Если они хотят использовать совместную базу на острове Диего-Гарсия, мы не откажем, но в равной степени и не предложим помощь", — заявила изданию председатель комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Эмили Торнберри.
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04:16
Речь идет о совместной авиабазе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, где размещены американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану.
Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
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В миреСШАИранВеликобританияДональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
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