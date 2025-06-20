https://ria.ru/20250620/udar-2024088107.html

СМИ: Британия может предоставить США авиабазу для удара по Ирану

СМИ: Британия может предоставить США авиабазу для удара по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025

СМИ: Британия может предоставить США авиабазу для удара по Ирану

Великобритания не будет возражать, если США захотят использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия для удара по Ирану, пишет британская газета I. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:05:00+03:00

2025-06-20T07:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Великобритания не будет возражать, если США захотят использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия для удара по Ирану, пишет британская газета I."Если они хотят использовать совместную базу на острове Диего-Гарсия, мы не откажем, но в равной степени и не предложим помощь", — заявила изданию председатель комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Эмили Торнберри.Речь идет о совместной авиабазе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, где размещены американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану.Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20250620/smi-2024078995.html

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в мире, сша, иран, великобритания, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана