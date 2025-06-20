https://ria.ru/20250620/tyumen-2024179366.html

Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса

Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса - РИА Новости, 20.06.2025

Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса

Делегация Тюменской области в четверг на полях Петербургского международного экономического форума провела серию переговоров с действующими и потенциальными... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:23:00+03:00

2025-06-20T12:23:00+03:00

2025-06-20T12:23:00+03:00

тюменская область

экономика

тюменская область

тюмень

ишим (река)

александр моор

автодор

wildberries

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Делегация Тюменской области в четверг на полях Петербургского международного экономического форума провела серию переговоров с действующими и потенциальными инвесторами, по итогам дня губернатор Александр Моор отметил, что регион сохраняет свою привлекательность для бизнеса. "Тюменская область остается привлекательной для бизнеса, заявил глава региона Александр Моор, комментируя итоги второго дня работы на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор провел ряд важных деловых встреч и подписал два соглашения о сотрудничестве для реализации крупных инвестиционных проектов с группой компаний "Дамате", - сообщается на сайте регионального правительства. На ПМЭФ губернатор провел встречи с руководством "Автодора", "Черкизово", "Дамате", "ТОФС", компании "РВБ". С "Автодором" обсуждались инфраструктурные проекты, в частности, строительство Южного обхода Тюмени, которое, при сохранении всех текущих условий, может начаться уже в 2026 году. На встрече с "Черкизово" речь шла о расширении производства на птицефабрике в Голышмановском округе в полтора раза. Руководство Wildberries подтвердило планы по строительству крупного логоцентра и заявило о желании построить еще один центр в ближайшие пять лет. На встрече с ТОФС Александр Моор убедился, что строительство завода в регионе компания ведет по плану, и выразил надежду, что открыть новый комплекс удастся в сентябре в рамках Промышленно-энергетического форума TNF. Что касается подписания, то на встрече с руководством группы компаний "Дамате" губернатор заключил два крупных соглашения: в Ишиме создадут комплекс по производству мяса индейки, а в Упоровском округе - племенной репродуктор, в совокупности с репродуктором в Исетском районе они будут производить до 25 миллионов инкубационных яиц индейки, что покроет все потребности Российской Федерации. "Серия встреч, которые провел глава региона в рамках ПМЭФ-2025, еще раз подтверждает, что эффективная система господдержки бизнеса и развитие инфраструктуры являются слагаемыми успешной работы регионального правительства по повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области", - отмечается на сайте правительства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/biokad-2023995158.html

https://ria.ru/20250618/tyumen-2023550326.html

тюменская область

тюмень

ишим (река)

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экономика, тюменская область, тюмень, ишим (река), александр моор, автодор, wildberries