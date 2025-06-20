Рейтинг@Mail.ru
Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
12:23 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tyumen-2024179366.html
Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса
Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса - РИА Новости, 20.06.2025
Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса
Делегация Тюменской области в четверг на полях Петербургского международного экономического форума провела серию переговоров с действующими и потенциальными... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:23:00+03:00
2025-06-20T12:23:00+03:00
тюменская область
экономика
тюменская область
тюмень
ишим (река)
александр моор
автодор
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951177501_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_0186f575daa2ebff6547f8abca6ef060.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Делегация Тюменской области в четверг на полях Петербургского международного экономического форума провела серию переговоров с действующими и потенциальными инвесторами, по итогам дня губернатор Александр Моор отметил, что регион сохраняет свою привлекательность для бизнеса. "Тюменская область остается привлекательной для бизнеса, заявил глава региона Александр Моор, комментируя итоги второго дня работы на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор провел ряд важных деловых встреч и подписал два соглашения о сотрудничестве для реализации крупных инвестиционных проектов с группой компаний "Дамате", - сообщается на сайте регионального правительства. На ПМЭФ губернатор провел встречи с руководством "Автодора", "Черкизово", "Дамате", "ТОФС", компании "РВБ". С "Автодором" обсуждались инфраструктурные проекты, в частности, строительство Южного обхода Тюмени, которое, при сохранении всех текущих условий, может начаться уже в 2026 году. На встрече с "Черкизово" речь шла о расширении производства на птицефабрике в Голышмановском округе в полтора раза. Руководство Wildberries подтвердило планы по строительству крупного логоцентра и заявило о желании построить еще один центр в ближайшие пять лет. На встрече с ТОФС Александр Моор убедился, что строительство завода в регионе компания ведет по плану, и выразил надежду, что открыть новый комплекс удастся в сентябре в рамках Промышленно-энергетического форума TNF. Что касается подписания, то на встрече с руководством группы компаний "Дамате" губернатор заключил два крупных соглашения: в Ишиме создадут комплекс по производству мяса индейки, а в Упоровском округе - племенной репродуктор, в совокупности с репродуктором в Исетском районе они будут производить до 25 миллионов инкубационных яиц индейки, что покроет все потребности Российской Федерации. "Серия встреч, которые провел глава региона в рамках ПМЭФ-2025, еще раз подтверждает, что эффективная система господдержки бизнеса и развитие инфраструктуры являются слагаемыми успешной работы регионального правительства по повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области", - отмечается на сайте правительства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/biokad-2023995158.html
https://ria.ru/20250618/tyumen-2023550326.html
тюменская область
тюмень
ишим (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951177501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ff89a2b427fe997173d543989d4fe58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, тюменская область, тюмень, ишим (река), александр моор, автодор, wildberries
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Тюмень, Ишим (река), Александр Моор, Автодор, Wildberries
Моор рассказал о привлекательности Тюменской области для бизнеса

Губернатор Моор: Тюменская область остается привлекательной для бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Делегация Тюменской области в четверг на полях Петербургского международного экономического форума провела серию переговоров с действующими и потенциальными инвесторами, по итогам дня губернатор Александр Моор отметил, что регион сохраняет свою привлекательность для бизнеса.
"Тюменская область остается привлекательной для бизнеса, заявил глава региона Александр Моор, комментируя итоги второго дня работы на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор провел ряд важных деловых встреч и подписал два соглашения о сотрудничестве для реализации крупных инвестиционных проектов с группой компаний "Дамате", - сообщается на сайте регионального правительства.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Тюменская область укрепляет сотрудничество с "Биокад"
19 июня, 17:41
На ПМЭФ губернатор провел встречи с руководством "Автодора", "Черкизово", "Дамате", "ТОФС", компании "РВБ". С "Автодором" обсуждались инфраструктурные проекты, в частности, строительство Южного обхода Тюмени, которое, при сохранении всех текущих условий, может начаться уже в 2026 году. На встрече с "Черкизово" речь шла о расширении производства на птицефабрике в Голышмановском округе в полтора раза. Руководство Wildberries подтвердило планы по строительству крупного логоцентра и заявило о желании построить еще один центр в ближайшие пять лет. На встрече с ТОФС Александр Моор убедился, что строительство завода в регионе компания ведет по плану, и выразил надежду, что открыть новый комплекс удастся в сентябре в рамках Промышленно-энергетического форума TNF.
Что касается подписания, то на встрече с руководством группы компаний "Дамате" губернатор заключил два крупных соглашения: в Ишиме создадут комплекс по производству мяса индейки, а в Упоровском округе - племенной репродуктор, в совокупности с репродуктором в Исетском районе они будут производить до 25 миллионов инкубационных яиц индейки, что покроет все потребности Российской Федерации.
"Серия встреч, которые провел глава региона в рамках ПМЭФ-2025, еще раз подтверждает, что эффективная система господдержки бизнеса и развитие инфраструктуры являются слагаемыми успешной работы регионального правительства по повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области", - отмечается на сайте правительства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Девушка у пункта электросамокатов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов
18 июня, 12:33
 
Тюменская областьЭкономикаТюменская областьТюменьИшим (река)Александр МоорАвтодорWildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала