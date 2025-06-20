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На Пхукете утонул российский турист
На Пхукете утонул российский турист - РИА Новости, 20.06.2025
На Пхукете утонул российский турист
Российский турист утонул в пятницу в море у пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщает газета Bangkok Post. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:40:00+03:00
2025-06-20T22:40:00+03:00
2025-06-20T22:40:00+03:00
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БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Российский турист утонул в пятницу в море у пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщает газета Bangkok Post. "Российский турист утонул в море у пляжа Карон на острове Пхукет, когда пошел купаться вместе с сыном", - сообщает газета со ссылкой на местную полицию. Сорокавосьмилетний турист пошел купаться вместе с сыном, оставив жену на берегу, и через некоторое время пропал из виду. Позже спасатели нашли тело мужчины в 100 метрах от берега без признаков жизни, говорится в сообщении издания. Спасатели попытались реанимировать россиянина на берегу, однако не сумели вернуть его к жизни. Тело было доставлено в больницу, где была сделана еще одна попытка реанимации по просьбе членов семьи мужчины, однако врачам не удалось его спасти, сообщает газета. В районе пляжа Карон в пятницу высота волн достигала двух метров. Телеканал Thai PBS, также сообщивший о гибели российского туриста, обратил внимание на то, что на пляже были выставлены красные флажки, означающие запрет на купание в море.
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пхукет (остров), таиланд, в мире, россия, происшествия
Пхукет (остров), Таиланд, В мире, Россия, Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
Bangkok Post: в море у пляжа Карон на Пхукете утонул российский турист
БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости.
Российский турист утонул в пятницу в море у пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщает газета Bangkok Post
.
«
"Российский турист утонул в море у пляжа Карон на острове Пхукет
, когда пошел купаться вместе с сыном", - сообщает газета со ссылкой на местную полицию.
Сорокавосьмилетний турист пошел купаться вместе с сыном, оставив жену на берегу, и через некоторое время пропал из виду. Позже спасатели нашли тело мужчины в 100 метрах от берега без признаков жизни, говорится в сообщении издания.
Спасатели попытались реанимировать россиянина на берегу, однако не сумели вернуть его к жизни. Тело было доставлено в больницу, где была сделана еще одна попытка реанимации по просьбе членов семьи мужчины, однако врачам не удалось его спасти, сообщает газета.
В районе пляжа Карон в пятницу высота волн достигала двух метров. Телеканал Thai PBS, также сообщивший о гибели российского туриста, обратил внимание на то, что на пляже были выставлены красные флажки, означающие запрет на купание в море.