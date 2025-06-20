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ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области
ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 20.06.2025
ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области
Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:44:00+03:00
2025-06-20T08:44:00+03:00
2025-06-20T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее", — сказал собеседник агентства.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html
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Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сумская область, Украина
ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области
ВС РФ поразили центр подготовки диверсантов ВСУ под Одессой