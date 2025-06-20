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ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 20.06.2025 (обновлено: 11:34 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/tsentr--2024096218.html
ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области
ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 20.06.2025
ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области
Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:44:00+03:00
2025-06-20T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
великобритания
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее", — сказал собеседник агентства.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html
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великобритания, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сумская область, Украина
ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

ВС РФ поразили центр подготовки диверсантов ВСУ под Одессой

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтрельба по целям ВСУ
Стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее", — сказал собеседник агентства.
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Другие пораженные цели:
  • подразделение ВСУ с бронетехникой в Сумской области;
  • места сбора наемников и склады с поставками от стран НАТО в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияОдесская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьСумская областьУкраина
 
 
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