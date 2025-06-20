https://ria.ru/20250620/tsentr--2024096218.html

ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 20.06.2025

ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:44:00+03:00

2025-06-20T08:44:00+03:00

2025-06-20T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее", — сказал собеседник агентства.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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