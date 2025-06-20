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В ЦБ прокомментировали слова Грефа о равновесном курсе рубля - РИА Новости, 20.06.2025
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16:39 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tsb-2024292080.html
В ЦБ прокомментировали слова Грефа о равновесном курсе рубля
В ЦБ прокомментировали слова Грефа о равновесном курсе рубля - РИА Новости, 20.06.2025
В ЦБ прокомментировали слова Грефа о равновесном курсе рубля
Равновесный курс рубля - это и есть тот, что существует в текущий момент времени, даже если это не согласуется с различными пожеланиями, заявил журналистам в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:39:00+03:00
2025-06-20T16:39:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
герман греф
экономика
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Равновесный курс рубля - это и есть тот, что существует в текущий момент времени, даже если это не согласуется с различными пожеланиями, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Ранее в пятницу на форуме, в частности, глава Сбербанка Герман Греф поделился мнением, что сейчас "равновесный" валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний же - на уровне 78-79 рублей - негативно влияет на экспортеров, а высокая ключевая ставка Центробанка оказывает влияние на рентабельность бизнеса, вынуждает его менять планы, а это "несет угрозу экономическому росту". "Равновесный курс рубля — это не моё или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, — и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - заявил Ганган. Также он отметил, что высокая ключевая ставка Центробанка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт, а также делает рубль привлекательным - деньги идут в рублёвые активы. "Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности. То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, - это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом", - добавил он. В итоге курс рубля будет таким, который согласуется с низкой инфляцией, так как от низкой инфляции выигрывают все - и граждане, и бизнес, подытожил Ганган. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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центральный банк рф (цб рф), герман греф, экономика, сбербанк россии
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Герман Греф, Экономика, Сбербанк России
В ЦБ прокомментировали слова Грефа о равновесном курсе рубля

ЦБ РФ: равновесный курс рубля существует в текущий момент времени

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Равновесный курс рубля - это и есть тот, что существует в текущий момент времени, даже если это не согласуется с различными пожеланиями, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
Ранее в пятницу на форуме, в частности, глава Сбербанка Герман Греф поделился мнением, что сейчас "равновесный" валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний же - на уровне 78-79 рублей - негативно влияет на экспортеров, а высокая ключевая ставка Центробанка оказывает влияние на рентабельность бизнеса, вынуждает его менять планы, а это "несет угрозу экономическому росту".
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Новак оценил курс рубля
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"Равновесный курс рубля — это не моё или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, — и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - заявил Ганган.
Также он отметил, что высокая ключевая ставка Центробанка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт, а также делает рубль привлекательным - деньги идут в рублёвые активы.
"Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности. То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, - это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом", - добавил он.
В итоге курс рубля будет таким, который согласуется с низкой инфляцией, так как от низкой инфляции выигрывают все - и граждане, и бизнес, подытожил Ганган.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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