https://ria.ru/20250620/tsb-2024144459.html
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России
Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:13:00+03:00
2025-06-20T11:13:00+03:00
2025-06-20T11:14:00+03:00
пмэф-2025
сбер
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "Я вас уверяю, что перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества. Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и, соответственно, обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста", - сказал Ганган на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. Он отметил, что регулятор сейчас видит тренд на снижение инфляции, более умеренные темпы кредитования, высокую норму сбережения, что позволило в июне снизить ключевую ставку. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/kostin-2023931582.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_52a8ee48dfacfbaaac497e0d425b905b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, центральный банк рф (цб рф), экономика
ПМЭФ-2025, Сбер, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России
Перед ЦБ РФ не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества