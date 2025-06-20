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В ЦБ высказались о снижении инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:13 20.06.2025 (обновлено: 11:14 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/tsb-2024144459.html
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России
Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и... РИА Новости, 20.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "Я вас уверяю, что перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества. Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и, соответственно, обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста", - сказал Ганган на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. Он отметил, что регулятор сейчас видит тренд на снижение инфляции, более умеренные темпы кредитования, высокую норму сбережения, что позволило в июне снизить ключевую ставку. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбер, центральный банк рф (цб рф), экономика
ПМЭФ-2025, Сбер, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
В ЦБ высказались о снижении инфляции в России

Перед ЦБ РФ не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на здание Банка России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
«
"Я вас уверяю, что перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества. Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и, соответственно, обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста", - сказал Ганган на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что регулятор сейчас видит тренд на снижение инфляции, более умеренные темпы кредитования, высокую норму сбережения, что позволило в июне снизить ключевую ставку.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025СберЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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