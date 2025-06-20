https://ria.ru/20250620/tsb-2024144459.html

В ЦБ высказались о снижении инфляции в России

В ЦБ высказались о снижении инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025

В ЦБ высказались о снижении инфляции в России

Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:13:00+03:00

2025-06-20T11:13:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "Я вас уверяю, что перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества. Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и, соответственно, обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста", - сказал Ганган на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. Он отметил, что регулятор сейчас видит тренд на снижение инфляции, более умеренные темпы кредитования, высокую норму сбережения, что позволило в июне снизить ключевую ставку. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сбер, центральный банк рф (цб рф), экономика