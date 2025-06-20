https://ria.ru/20250620/tramp-2024422656.html

Трамп посоветовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Киева

Трамп посоветовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Киева - РИА Новости, 20.06.2025

Трамп посоветовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Киева

Президент США Дональд Трамп в пятницу на вопрос о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его призывов в поддержку Киева посоветовал быть... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T23:32:00+03:00

2025-06-20T23:32:00+03:00

2025-06-20T23:32:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на вопрос о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его призывов в поддержку Киева посоветовал быть аккуратнее с высказываниями, так как они могут вызвать проблемы. Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блументал, вместе разработавшие законопроект, предлагающий ужесточить санкции против России, посетили Киев в мае. Их визит был раскритикован в сети за, предположительно, высокую стоимость и за призывы к Украине продолжить вооруженный конфликт с РФ. "Людям нужно быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им нужно быть очень аккуратными с высказываниями, потому что их язык может доставить им много неприятностей", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о его реакции на визит Грэма* на Украину и то, что можно посчитать призывами к украинцам продолжить военные действия. Законопроекта Грэма*, известного своей антироссийской риторикой, предусматривает введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля, во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом

https://ria.ru/20250611/es-2022193100.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии