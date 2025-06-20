https://ria.ru/20250620/tramp-2024419336.html

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 20.06.2025

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине, уточнив, что считает его "небольшим". РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:54:00+03:00

2025-06-20T22:54:00+03:00

2025-06-20T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир мединский

дональд трамп

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине, уточнив, что считает его "небольшим". "Россия и Украина добиваются небольшого прогресса", - сообщил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Ранее официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине. Брюс добавила, что Вашингтон остается вовлечен в усилия по урегулированию. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html

https://ria.ru/20250605/gosdep-2021191867.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, владимир мединский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины