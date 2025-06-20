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Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tramp-2024419336.html
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 20.06.2025
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине, уточнив, что считает его "небольшим". РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:54:00+03:00
2025-06-20T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир мединский
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине, уточнив, что считает его "небольшим". "Россия и Украина добиваются небольшого прогресса", - сообщил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Ранее официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине. Брюс добавила, что Вашингтон остается вовлечен в усилия по урегулированию. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
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украина, россия, сша, владимир мединский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил, что видит небольшой прогресс в урегулировании конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине, уточнив, что считает его "небольшим".
"Россия и Украина добиваются небольшого прогресса", - сообщил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине
3 июня, 13:45
Ранее официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине. Брюс добавила, что Вашингтон остается вовлечен в усилия по урегулированию.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Госдепе назвали мотивацию Трампа в вопросе Украины
5 июня, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир МединскийДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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