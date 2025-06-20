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Россия видит споры Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:10 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tramp-2024172694.html
Россия видит споры Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США
Россия видит споры Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США - РИА Новости, 20.06.2025
Россия видит споры Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США
Россия видит споры президента США Дональда Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия видит споры президента США Дональда Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И в Европе, и в Соединённых Штатах Америки мы видим споры, которые ведутся между президентом США и федеральным резервом по ключевой ставке", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, экономика
ПМЭФ-2025, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Экономика
Россия видит споры Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США

Песков: Россия видит споры Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия видит споры президента США Дональда Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И в Европе, и в Соединённых Штатах Америки мы видим споры, которые ведутся между президентом США и федеральным резервом по ключевой ставке", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа
19 июня, 12:51
 
ПМЭФ-2025СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампЭкономика
 
 
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