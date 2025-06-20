https://ria.ru/20250620/tornado-2024092907.html

В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С"

В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С" - РИА Новости, 20.06.2025

В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С"

Управляемые снаряды системы залпового огня "Торнадо-С" обладают большей дальностью применения и большим могуществом, чем зарубежные аналоги, а также эффективно... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:13:00+03:00

2025-06-20T08:13:00+03:00

2025-06-20T08:13:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростех

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Управляемые снаряды системы залпового огня "Торнадо-С" обладают большей дальностью применения и большим могуществом, чем зарубежные аналоги, а также эффективно прорываются сквозь ПВО и РЭБ противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "Российская система "Торнадо-С" обладает рядом особых боевых качеств. Во-первых, это большая дальность применения, превосходящая аналоги. Во-вторых, применяются различные боевые части, в том числе высокого могущества, способные разрушить, например, защищенный командный пункт. Кроме того, боеприпасы "Торнадо-С" по опыту боевого применения показывают неизменно высокую вероятность прорыва рубежей противовоздушной обороны противника", - сказали в "Ростехе" "Также управляемые снаряды отечественной РСЗО имеют продвинутую инерциальную систему наведения, которая успешно работает в условиях подавления спутниковых каналов связи, что очень актуально в современной войне, насыщенной комплексами РЭБ", – добавили в госкорпорации. Система "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров предназначена для нанесения ударов по живой силе, технике, неподвижным и движущимся одиночным и групповым объектам. РСЗО может поражать артиллерию и ракетные подразделения, пункты управления войсками, средства ПВО, другие объекты противника, в том числе высокозащищенные. Эта система оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем. Она обеспечивает, к примеру, точную топопривязку машины к местности прямо с марша и может наводить каждый снаряд отдельно, отметили в "Ростехе".

https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html

https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, ростех, вооруженные силы рф