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В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С" - РИА Новости, 20.06.2025
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Новое оружие России
 
08:13 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/tornado-2024092907.html
В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С"
В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С" - РИА Новости, 20.06.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С"
Управляемые снаряды системы залпового огня "Торнадо-С" обладают большей дальностью применения и большим могуществом, чем зарубежные аналоги, а также эффективно... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:13:00+03:00
2025-06-20T08:13:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Управляемые снаряды системы залпового огня "Торнадо-С" обладают большей дальностью применения и большим могуществом, чем зарубежные аналоги, а также эффективно прорываются сквозь ПВО и РЭБ противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "Российская система "Торнадо-С" обладает рядом особых боевых качеств. Во-первых, это большая дальность применения, превосходящая аналоги. Во-вторых, применяются различные боевые части, в том числе высокого могущества, способные разрушить, например, защищенный командный пункт. Кроме того, боеприпасы "Торнадо-С" по опыту боевого применения показывают неизменно высокую вероятность прорыва рубежей противовоздушной обороны противника", - сказали в "Ростехе" "Также управляемые снаряды отечественной РСЗО имеют продвинутую инерциальную систему наведения, которая успешно работает в условиях подавления спутниковых каналов связи, что очень актуально в современной войне, насыщенной комплексами РЭБ", – добавили в госкорпорации. Система "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров предназначена для нанесения ударов по живой силе, технике, неподвижным и движущимся одиночным и групповым объектам. РСЗО может поражать артиллерию и ракетные подразделения, пункты управления войсками, средства ПВО, другие объекты противника, в том числе высокозащищенные. Эта система оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем. Она обеспечивает, к примеру, точную топопривязку машины к местности прямо с марша и может наводить каждый снаряд отдельно, отметили в "Ростехе".
https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html
https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html
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безопасность, технологии, ростех, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Ростех, Вооруженные силы РФ
В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С"

"Ростех": управляемые снаряды РСЗО "Торнадо-С" превосходят зарубежные аналоги

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Торнадо-С". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Управляемые снаряды системы залпового огня "Торнадо-С" обладают большей дальностью применения и большим могуществом, чем зарубежные аналоги, а также эффективно прорываются сквозь ПВО и РЭБ противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
"Российская система "Торнадо-С" обладает рядом особых боевых качеств. Во-первых, это большая дальность применения, превосходящая аналоги. Во-вторых, применяются различные боевые части, в том числе высокого могущества, способные разрушить, например, защищенный командный пункт. Кроме того, боеприпасы "Торнадо-С" по опыту боевого применения показывают неизменно высокую вероятность прорыва рубежей противовоздушной обороны противника", - сказали в "Ростехе"
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"Также управляемые снаряды отечественной РСЗО имеют продвинутую инерциальную систему наведения, которая успешно работает в условиях подавления спутниковых каналов связи, что очень актуально в современной войне, насыщенной комплексами РЭБ", – добавили в госкорпорации.
Система "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров предназначена для нанесения ударов по живой силе, технике, неподвижным и движущимся одиночным и групповым объектам. РСЗО может поражать артиллерию и ракетные подразделения, пункты управления войсками, средства ПВО, другие объекты противника, в том числе высокозащищенные.
Эта система оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем. Она обеспечивает, к примеру, точную топопривязку машины к местности прямо с марша и может наводить каждый снаряд отдельно, отметили в "Ростехе".
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРостехВооруженные силы РФ
 
 
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