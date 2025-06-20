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В России выросло число случаев завоза брюшного тифа - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:22 20.06.2025 (обновлено: 13:25 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/tif-2024203407.html
В России выросло число случаев завоза брюшного тифа
В России выросло число случаев завоза брюшного тифа - РИА Новости, 20.06.2025
В России выросло число случаев завоза брюшного тифа
Число случаев завоза брюшного тифа в Россию увеличиваются, сейчас высокая заболеваемость им в азиатских и африканских странах, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:22:00+03:00
2025-06-20T13:25:00+03:00
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россия
здоровье - общество
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Число случаев завоза брюшного тифа в Россию увеличиваются, сейчас высокая заболеваемость им в азиатских и африканских странах, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Кроме холеры, к группе кишечных относится и брюшной тиф, число случаев завоза которого увеличивается. И, как правило, это всегда происходит в периоды, когда очень высокая заболеваемость регистрируется или в каком-то регионе мире, или в какой-то стране", - рассказала глава ведомства.Попова добавила, что сейчас очень высокая заболеваемость холерой и брюшным тифом фиксируется в ряде азиатских и африканских стран.Глава Роспотребнадзора также добавила, что отмечается большое количество завозов инфекций, которые передаются через укусы комаров."Здесь тоже защита совершенно понятна - не дать комару напасть ни на вас, ни тем более на вашего ребенка. Одежда с длинным рукавом, репелленты, как правило, защищают. Ну и, конечно, защитить себя - не выходить в джунгли и другие места, где риски высоки", - пояснила она.
https://ria.ru/20250609/kholera-2021787168.html
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россия, здоровье - общество, анна попова
ПМЭФ-2025, Россия, Здоровье - Общество, Анна Попова
В России выросло число случаев завоза брюшного тифа

Попова сообщила о росте числа случаев завоза брюшного тифа в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Анна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анна Попова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Число случаев завоза брюшного тифа в Россию увеличиваются, сейчас высокая заболеваемость им в азиатских и африканских странах, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Кроме холеры, к группе кишечных относится и брюшной тиф, число случаев завоза которого увеличивается. И, как правило, это всегда происходит в периоды, когда очень высокая заболеваемость регистрируется или в каком-то регионе мире, или в какой-то стране", - рассказала глава ведомства.
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Попова добавила, что сейчас очень высокая заболеваемость холерой и брюшным тифом фиксируется в ряде азиатских и африканских стран.
Глава Роспотребнадзора также добавила, что отмечается большое количество завозов инфекций, которые передаются через укусы комаров.
"Здесь тоже защита совершенно понятна - не дать комару напасть ни на вас, ни тем более на вашего ребенка. Одежда с длинным рукавом, репелленты, как правило, защищают. Ну и, конечно, защитить себя - не выходить в джунгли и другие места, где риски высоки", - пояснила она.
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