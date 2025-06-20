https://ria.ru/20250620/telegram-2024152260.html
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram - РИА Новости, 20.06.2025
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram
Депутат ГД Антон Немкин считает необходимым разобраться с "теневой" рекламой в Telegram. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:33:00+03:00
2025-06-20T11:33:00+03:00
2025-06-20T11:49:00+03:00
пмэф-2025
антон немкин (депутат)
госдума рф
telegram
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024154113_0:121:2884:1744_1920x0_80_0_0_9866b9334a6f6b92ee3d00787fff52e1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Немкин считает необходимым разобраться с "теневой" рекламой в Telegram. "Мы также видим, как реклама уходит в тень — особенно в Telegram: нативные интеграции, бартер, серые схемы. Кто стоит за этими потоками? Куда идут деньги? Неизвестно. Это серая зона", - сказал он на сессии "Российский рынок интернет-рекламы" в рамках ПМЭФ. Также депутат отметил, что продвижение — это тоже реклама, и неважно, платит человек напрямую или через агентство, договаривается лицо о бартере или интеграции. "Если ты продвигаешь товар, услугу, канал, бренд или политическую повестку, ты участвуешь в рекламном процессе. А значит — обязан подчиняться тем же правилам: маркировка, прозрачность, регистрация, сбор. Это справедливо. Я считаю, мы это тоже обязаны отрегулировать", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/durov-2023723093.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024154113_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_b3d585e3d27aa4cc696cebe3a3caf3dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон немкин (депутат), госдума рф, telegram, экономика
ПМЭФ-2025, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Telegram, Экономика
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram
Депутат ГД Немкин считает необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram