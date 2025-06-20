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В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram - РИА Новости, 20.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:33 20.06.2025 (обновлено: 11:49 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/telegram-2024152260.html
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram - РИА Новости, 20.06.2025
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram
Депутат ГД Антон Немкин считает необходимым разобраться с "теневой" рекламой в Telegram. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:33:00+03:00
2025-06-20T11:49:00+03:00
пмэф-2025
антон немкин (депутат)
госдума рф
telegram
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Немкин считает необходимым разобраться с "теневой" рекламой в Telegram. "Мы также видим, как реклама уходит в тень — особенно в Telegram: нативные интеграции, бартер, серые схемы. Кто стоит за этими потоками? Куда идут деньги? Неизвестно. Это серая зона", - сказал он на сессии "Российский рынок интернет-рекламы" в рамках ПМЭФ. Также депутат отметил, что продвижение — это тоже реклама, и неважно, платит человек напрямую или через агентство, договаривается лицо о бартере или интеграции. "Если ты продвигаешь товар, услугу, канал, бренд или политическую повестку, ты участвуешь в рекламном процессе. А значит — обязан подчиняться тем же правилам: маркировка, прозрачность, регистрация, сбор. Это справедливо. Я считаю, мы это тоже обязаны отрегулировать", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/durov-2023723093.html
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антон немкин (депутат), госдума рф, telegram, экономика
ПМЭФ-2025, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Telegram, Экономика
В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram

Депутат ГД Немкин считает необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутат ГД Антон Немкин на ПМЭФ-2025
Депутат ГД Антон Немкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат ГД Антон Немкин на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Немкин считает необходимым разобраться с "теневой" рекламой в Telegram.
«
"Мы также видим, как реклама уходит в тень — особенно в Telegram: нативные интеграции, бартер, серые схемы. Кто стоит за этими потоками? Куда идут деньги? Неизвестно. Это серая зона", - сказал он на сессии "Российский рынок интернет-рекламы" в рамках ПМЭФ.
Также депутат отметил, что продвижение — это тоже реклама, и неважно, платит человек напрямую или через агентство, договаривается лицо о бартере или интеграции.
«
"Если ты продвигаешь товар, услугу, канал, бренд или политическую повестку, ты участвуешь в рекламном процессе. А значит — обязан подчиняться тем же правилам: маркировка, прозрачность, регистрация, сбор. Это справедливо. Я считаю, мы это тоже обязаны отрегулировать", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Антон Немкин (депутат)Госдума РФTelegramЭкономика
 
 
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