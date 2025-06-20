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В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram

В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram - РИА Новости, 20.06.2025

В ГД считают необходимым разобраться с теневой рекламой в Telegram

Депутат ГД Антон Немкин считает необходимым разобраться с "теневой" рекламой в Telegram. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:33:00+03:00

2025-06-20T11:33:00+03:00

2025-06-20T11:49:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Немкин считает необходимым разобраться с "теневой" рекламой в Telegram. "Мы также видим, как реклама уходит в тень — особенно в Telegram: нативные интеграции, бартер, серые схемы. Кто стоит за этими потоками? Куда идут деньги? Неизвестно. Это серая зона", - сказал он на сессии "Российский рынок интернет-рекламы" в рамках ПМЭФ. Также депутат отметил, что продвижение — это тоже реклама, и неважно, платит человек напрямую или через агентство, договаривается лицо о бартере или интеграции. "Если ты продвигаешь товар, услугу, канал, бренд или политическую повестку, ты участвуешь в рекламном процессе. А значит — обязан подчиняться тем же правилам: маркировка, прозрачность, регистрация, сбор. Это справедливо. Я считаю, мы это тоже обязаны отрегулировать", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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антон немкин (депутат), госдума рф, telegram, экономика