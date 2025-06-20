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В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку - РИА Новости, 20.06.2025
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01:04 20.06.2025
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В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку
В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку - РИА Новости, 20.06.2025
В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку
Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:04:00+03:00
2025-06-20T01:04:00+03:00
общество
москва
платная парковка в москве
парковка
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы. Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.
https://ria.ru/20250612/parkovki-2022397905.html
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общество, москва, платная парковка в москве, парковка
Общество, Москва, Платная парковка в Москве, Парковка
В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку

Динамический тариф на парковку станет доступен на 58 участках улиц в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Староконюшенный переулок в Москве
Староконюшенный переулок в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Староконюшенный переулок в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве.
Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы.
Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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12 июня, 00:37
 
ОбществоМоскваПлатная парковка в МосквеПарковка
 
 
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