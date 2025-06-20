https://ria.ru/20250620/tarif-2024071544.html

В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку

В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку - РИА Новости, 20.06.2025

В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку

Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T01:04:00+03:00

2025-06-20T01:04:00+03:00

2025-06-20T01:04:00+03:00

общество

москва

платная парковка в москве

парковка

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы. Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.

https://ria.ru/20250612/parkovki-2022397905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, платная парковка в москве, парковка