https://ria.ru/20250620/tarif-2024071544.html
В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку
В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку - РИА Новости, 20.06.2025
В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку
Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:04:00+03:00
2025-06-20T01:04:00+03:00
2025-06-20T01:04:00+03:00
общество
москва
платная парковка в москве
парковка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847646650_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_61942790c523d0b9912b1afa81f27ae8.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве. Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы. Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.
https://ria.ru/20250612/parkovki-2022397905.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847646650_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_cca0cc99685c3f1c371b82b2eb05c29b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, платная парковка в москве, парковка
Общество, Москва, Платная парковка в Москве, Парковка
В Москве увеличат число участков с динамическим тарифом на парковку
Динамический тариф на парковку станет доступен на 58 участках улиц в Москве
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Динамический тариф на парковку становится доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц в Москве.
Как сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы.
Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от уровня загрузки.