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"Яндекс Такси" оценивает свой вклад в экономику РФ в 0,5% ВВП - РИА Новости, 20.06.2025
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14:42 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/taksi-2024233752.html
"Яндекс Такси" оценивает свой вклад в экономику РФ в 0,5% ВВП
"Яндекс Такси" оценивает свой вклад в экономику РФ в 0,5% ВВП - РИА Новости, 20.06.2025
"Яндекс Такси" оценивает свой вклад в экономику РФ в 0,5% ВВП
Сервис "Яндекс Такси" оценивает свой вклад в экономику России в размере 0,5% ВВП, где 0,2% - доходы агрегатора и партнеров, сообщила пресс-служба "Яндекса" на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:42:00+03:00
2025-06-20T14:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сервис "Яндекс Такси" оценивает свой вклад в экономику России в размере 0,5% ВВП, где 0,2% - доходы агрегатора и партнеров, сообщила пресс-служба "Яндекса" на ПМЭФ."Вклад "Яндекс Такси" в экономику страны составляет около 0,5% ВВП. Он включает 0,2% прямого эффекта – это доходы, которые получает агрегатор, водители и партнеры за счет совершенных в такси поездок", - говорится в сообщении.Еще 0,3% составляют косвенные эффекты – это влияние сервиса на занятость и спрос в смежных отраслях, налоги и развитие региональных экономик. При этом водители-подработчики выполняют более 20% всех заказов в сервисе, тем самым поддерживая баланс спроса и предложения и текущий уровень цен, особенно в пиковые часы."Всего около 500 тысяч водителей с частичной платформенной занятостью – около половины всех активных водителей", — сообщил директор по работе с государственными органами "Яндекс Такси" Антон Петраков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, яндекс.такси, яндекс, технологии
Россия, Яндекс.Такси, Яндекс, Технологии
"Яндекс Такси" оценивает свой вклад в экономику РФ в 0,5% ВВП

"Яндекс Такси": вклад компании в экономику страны составляет около 0,5% ВВП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЯндекс Такси
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Яндекс Такси. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сервис "Яндекс Такси" оценивает свой вклад в экономику России в размере 0,5% ВВП, где 0,2% - доходы агрегатора и партнеров, сообщила пресс-служба "Яндекса" на ПМЭФ.
"Вклад "Яндекс Такси" в экономику страны составляет около 0,5% ВВП. Он включает 0,2% прямого эффекта – это доходы, которые получает агрегатор, водители и партнеры за счет совершенных в такси поездок", - говорится в сообщении.
Еще 0,3% составляют косвенные эффекты – это влияние сервиса на занятость и спрос в смежных отраслях, налоги и развитие региональных экономик. При этом водители-подработчики выполняют более 20% всех заказов в сервисе, тем самым поддерживая баланс спроса и предложения и текущий уровень цен, особенно в пиковые часы.
"Всего около 500 тысяч водителей с частичной платформенной занятостью – около половины всех активных водителей", — сообщил директор по работе с государственными органами "Яндекс Такси" Антон Петраков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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