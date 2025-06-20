Напавшая на посольство России в Киеве украинка получила 13 лет колонии
Украинка, напавшая на посольство России в Киеве, заочно получила 13 лет колонии
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гражданка Украины Татьяна Близнюк, напавшая в марте 2016 года на посольство РФ в Киеве и призывавшая к нападению на служебные помещения Российского центра науки и культуры, заочно приговорена к 13 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Вынесен заочный приговор по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности и нападении на посольство Российской Федерации в Киеве. С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил 56-летнюю гражданку Украины Татьяну Близнюк к 13 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. Она признана виновной по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, о нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений.
Установлено, что в марте 2016 года Близнюк и ее сообщники, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, находясь в Киеве, напали на посольство РФ. Кроме того, в феврале 2018 года она распространила в сети видео с призывами к нападению на служебные помещения Российского центра науки и культуры в Киеве.
Подчеркивается, что суд на четыре года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов. Добавляется, что гражданский иск о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме.
В 2020 году СК сообщал о заочном аресте Близнюк - экс-помощника депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Тогда ведомство писало, что она и "иные радикально настроенные лица" забросали фасад здания посольства РФ в Киеве "камнями, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, повредили средства видеонаблюдения и освещения, разбили стекла".