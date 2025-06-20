Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга
Курский суд заочно арестовал бизнесмена Колесникова за содействие терроризму
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КУРСК, 20 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно избрал обвиняемому в содействии террористической деятельности бенефициарному владельцу кондитерского холдинга гражданину Украины Борису Колесникову меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе курских судов.
"Ленинский районный суд города Курска рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Борису Колесникову, обвиняемому в содействии террористической деятельности. Бенефициарный владелец кондитерского холдинга ЧАО "Производственное объединение "Конти" гражданин Украины Борис Колесников объявлен в федеральный и межгосударственный розыск", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Уточняется, что органами предварительного следствия он обвиняется в содействии террористической деятельности.
"Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1.1 ст.205.1 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.
Отмечено, что санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. "Судебный акт может быть обжалован", – добавили они.
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