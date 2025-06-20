https://ria.ru/20250620/sud-2024077151.html

Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга

Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга - РИА Новости, 20.06.2025

Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга

Ленинский районный суд Курска заочно избрал обвиняемому в содействии террористической деятельности бенефициарному владельцу кондитерского холдинга гражданину... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:06:00+03:00

2025-06-20T03:06:00+03:00

2025-06-20T03:06:00+03:00

происшествия

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КУРСК, 20 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно избрал обвиняемому в содействии террористической деятельности бенефициарному владельцу кондитерского холдинга гражданину Украины Борису Колесникову меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе курских судов. "Ленинский районный суд города Курска рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Борису Колесникову, обвиняемому в содействии террористической деятельности. Бенефициарный владелец кондитерского холдинга ЧАО "Производственное объединение "Конти" гражданин Украины Борис Колесников объявлен в федеральный и межгосударственный розыск", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. Уточняется, что органами предварительного следствия он обвиняется в содействии террористической деятельности. "Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1.1 ст.205.1 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - говорится в сообщении. Отмечено, что санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. "Судебный акт может быть обжалован", – добавили они.

https://ria.ru/20250616/altay-2023096989.html

https://ria.ru/20241204/arest-1987236267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курск, украина, курская область