Рейтинг@Mail.ru
Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/sud-2024077151.html
Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга
Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга - РИА Новости, 20.06.2025
Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга
Ленинский районный суд Курска заочно избрал обвиняемому в содействии террористической деятельности бенефициарному владельцу кондитерского холдинга гражданину... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:06:00+03:00
2025-06-20T03:06:00+03:00
происшествия
курск
украина
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
КУРСК, 20 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно избрал обвиняемому в содействии террористической деятельности бенефициарному владельцу кондитерского холдинга гражданину Украины Борису Колесникову меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе курских судов. "Ленинский районный суд города Курска рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Борису Колесникову, обвиняемому в содействии террористической деятельности. Бенефициарный владелец кондитерского холдинга ЧАО "Производственное объединение "Конти" гражданин Украины Борис Колесников объявлен в федеральный и межгосударственный розыск", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. Уточняется, что органами предварительного следствия он обвиняется в содействии террористической деятельности. "Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1.1 ст.205.1 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - говорится в сообщении. Отмечено, что санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. "Судебный акт может быть обжалован", – добавили они.
https://ria.ru/20250616/altay-2023096989.html
https://ria.ru/20241204/arest-1987236267.html
курск
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, украина, курская область
Происшествия, Курск, Украина, Курская область
Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга

Курский суд заочно арестовал бизнесмена Колесникова за содействие терроризму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 20 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно избрал обвиняемому в содействии террористической деятельности бенефициарному владельцу кондитерского холдинга гражданину Украины Борису Колесникову меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе курских судов.
"Ленинский районный суд города Курска рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Борису Колесникову, обвиняемому в содействии террористической деятельности. Бенефициарный владелец кондитерского холдинга ЧАО "Производственное объединение "Конти" гражданин Украины Борис Колесников объявлен в федеральный и межгосударственный розыск", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
На жителя Алтайского края завели дело за призывы к терроризму
16 июня, 12:27
Уточняется, что органами предварительного следствия он обвиняется в содействии террористической деятельности.
"Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1.1 ст.205.1 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.
Отмечено, что санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. "Судебный акт может быть обжалован", – добавили они.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали
4 декабря 2024, 08:42
 
ПроисшествияКурскУкраинаКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала