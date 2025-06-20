https://ria.ru/20250620/subianto-2024310489.html

Субианто назвал Россию и Китай странами, сражающимися за справедливость

Субианто назвал Россию и Китай странами, сражающимися за справедливость - РИА Новости, 20.06.2025

Субианто назвал Россию и Китай странами, сражающимися за справедливость

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что Россия и Китай - страны, которые не следуют двойным стандартам, а всегда сражаются за справедливость. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что Россия и Китай - страны, которые не следуют двойным стандартам, а всегда сражаются за справедливость. "Хотел бы подчеркнуть координирующую роль Российской Федерации, Китая. Буду с вами откровенен. В текущих условиях в современном мире многие представители Глобального Юга со мной согласятся: Россия и Китай - это страны, которые никогда не следовали двойным стандартам. Россия и Китай всегда защищали угнетенных, они всегда сражались за справедливость, справедливость всех народов мира. И я говорю это от всего сердца", - сказал он в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/gosudarstvennost-2024001395.html

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китай, россия, индонезия, прабово субианто