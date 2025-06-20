https://ria.ru/20250620/stavka-2024103464.html

В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки

В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 20.06.2025

В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки

Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:30:00+03:00

2025-06-20T09:30:00+03:00

2025-06-20T09:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. "Мы ориентируемся на то, что если экономика на потенциале, то цены ускоренно не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами, причем цены по всей экономике. А это значит, что на самом деле те физические ресурсы, которые есть в экономике, которые позволяют нам расширять производство, значимо ограничены", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. "И в такой ситуации просто снизить быстро ключевую ставку - вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме уровня цен и повышения уровня цен", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), сбер