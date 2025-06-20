https://ria.ru/20250620/stavka-2024103464.html
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 20.06.2025
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки
Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:30:00+03:00
2025-06-20T09:30:00+03:00
2025-06-20T09:30:00+03:00
пмэф-2025
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. "Мы ориентируемся на то, что если экономика на потенциале, то цены ускоренно не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами, причем цены по всей экономике. А это значит, что на самом деле те физические ресурсы, которые есть в экономике, которые позволяют нам расширять производство, значимо ограничены", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. "И в такой ситуации просто снизить быстро ключевую ставку - вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме уровня цен и повышения уровня цен", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_52a8ee48dfacfbaaac497e0d425b905b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), сбер
ПМЭФ-2025, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки
Ганган: быстрое снижение ключевой ставки ничего не изменит, кроме динамики цен