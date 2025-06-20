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В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
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https://ria.ru/20250620/stavka-2024103464.html
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки - РИА Новости, 20.06.2025
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки
Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:30:00+03:00
2025-06-20T09:30:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. "Мы ориентируемся на то, что если экономика на потенциале, то цены ускоренно не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами, причем цены по всей экономике. А это значит, что на самом деле те физические ресурсы, которые есть в экономике, которые позволяют нам расширять производство, значимо ограничены", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. "И в такой ситуации просто снизить быстро ключевую ставку - вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме уровня цен и повышения уровня цен", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сбер
ПМЭФ-2025, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер
В ЦБ рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки

Ганган: быстрое снижение ключевой ставки ничего не изменит, кроме динамики цен

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
"Мы ориентируемся на то, что если экономика на потенциале, то цены ускоренно не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами, причем цены по всей экономике. А это значит, что на самом деле те физические ресурсы, которые есть в экономике, которые позволяют нам расширять производство, значимо ограничены", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
"И в такой ситуации просто снизить быстро ключевую ставку - вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме уровня цен и повышения уровня цен", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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