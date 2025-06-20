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Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК - РИА Новости, 20.06.2025
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22:58 20.06.2025 (обновлено: 22:59 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ssj-2024419645.html
Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК
Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК - РИА Новости, 20.06.2025
Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК
Импортозамещенный "Суперджет" совершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК - из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:58:00+03:00
2025-06-20T22:59:00+03:00
объединенная двигателестроительная корпорация
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sj-100
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Импортозамещенный "Суперджет" совершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК - из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский, сообщили в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). "Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет "Суперджет" прибыл на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, опытный "Суперджет", названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч километров с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска. Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 М. Уточняется, что самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Александра Верхова, Игоря Гревцева и ведущего инженера по летным испытаниям – бортового оператора Максима Грюканова. Подчеркивается, что по прибытии на аэродром самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс "Яковлева", где он будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний. В первую очередь борт выполнит полеты на высотах и скоростях, характерных для основных эксплуатационных режимов. "В рамках работ по импортозамещению авиалайнера замещены все импортные самолетные системы и агрегаты, в том числе маршевая и вспомогательная силовые установки, авионика, шасси, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также самолет получил обновленный планер, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна", - добавляется в сообщении. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет".
https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
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объединенная двигателестроительная корпорация, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, создание нового российского самолета sukhoi superjet 100, импортозамещение, авиация
Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Sukhoi Superjet, Создание нового российского самолета Sukhoi Superjet 100, Импортозамещение, Авиация
Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК

Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ПД-8

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПолностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8
Полностью импортозамещенный SJ-100 (Суперджет) c российскими двигателями ПД-8 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Импортозамещенный "Суперджет" совершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК - из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский, сообщили в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
«
"Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет "Суперджет" прибыл на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, опытный "Суперджет", названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч километров с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска. Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 М.
Уточняется, что самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Александра Верхова, Игоря Гревцева и ведущего инженера по летным испытаниям – бортового оператора Максима Грюканова.
Подчеркивается, что по прибытии на аэродром самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс "Яковлева", где он будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний. В первую очередь борт выполнит полеты на высотах и скоростях, характерных для основных эксплуатационных режимов.
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"В рамках работ по импортозамещению авиалайнера замещены все импортные самолетные системы и агрегаты, в том числе маршевая и вспомогательная силовые установки, авионика, шасси, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также самолет получил обновленный планер, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна", - добавляется в сообщении.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет".
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