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Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК

Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК - РИА Новости, 20.06.2025

Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ОДК

Импортозамещенный "Суперджет" совершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК - из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:58:00+03:00

2025-06-20T22:58:00+03:00

2025-06-20T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Импортозамещенный "Суперджет" совершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК - из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский, сообщили в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). "Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет "Суперджет" прибыл на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, опытный "Суперджет", названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч километров с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска. Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 М. Уточняется, что самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Александра Верхова, Игоря Гревцева и ведущего инженера по летным испытаниям – бортового оператора Максима Грюканова. Подчеркивается, что по прибытии на аэродром самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс "Яковлева", где он будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний. В первую очередь борт выполнит полеты на высотах и скоростях, характерных для основных эксплуатационных режимов. "В рамках работ по импортозамещению авиалайнера замещены все импортные самолетные системы и агрегаты, в том числе маршевая и вспомогательная силовые установки, авионика, шасси, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также самолет получил обновленный планер, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна", - добавляется в сообщении. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет".

https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html

https://ria.ru/20250417/samolet-2011915114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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