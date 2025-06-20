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США истратили миллиарды долларов на госпереворот на Украине, заявил Путин
США истратили миллиарды долларов на госпереворот на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
США истратили миллиарды долларов на госпереворот на Украине, заявил Путин
США прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на кровавый госпереворот на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:45:00+03:00
2025-06-20T18:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. США прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на кровавый госпереворот на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это государственный кровавый антиконституционный переворот на Украине. Это что такое? Это тоже действия с позиции силы. Прежняя администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот миллиарды долларов - без стеснения, публично об этом сказали", - сказал глава государства во время пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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сша, украина, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, США, Украина, Россия, Владимир Путин
США истратили миллиарды долларов на госпереворот на Украине, заявил Путин
Путин: США заявили, что истратили миллиарды долларов на госпереворот на Украине