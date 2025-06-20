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США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ

США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2025

США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ

США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщило РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:43:00+03:00

2025-06-20T17:43:00+03:00

2025-06-20T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщило издание Aviationist. "Поделенные на две группы по четыре истребителя в каждой первые восемь F-22 военно-воздушных сил США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 вылетели с базы Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит", — указано в материале. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в Восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

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в мире, иран, израиль, сша, министерство обороны сша, f-22, война израиля и ирана: последние новости о конфликте