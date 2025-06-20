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США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2025
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17:43 20.06.2025 (обновлено: 18:21 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ssha-2024331273.html
США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ
США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2025
США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ
США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщило РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:43:00+03:00
2025-06-20T18:21:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
министерство обороны сша
f-22
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщило издание Aviationist. "Поделенные на две группы по четыре истребителя в каждой первые восемь F-22 военно-воздушных сил США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 вылетели с базы Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит", — указано в материале. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в Восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250620/tramp-2024222461.html
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иран
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в мире, иран, израиль, сша, министерство обороны сша, f-22, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Министерство обороны США, F-22, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ

Aviationist: США перебрасывают восемь истребителей F-22 на иорданскую авиабазу

© Фото : U.S. Air Force/Staff Sgt. Marleah RobertsonИстребитель F-22 Raptor ВВС США
Истребитель F-22 Raptor ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : U.S. Air Force/Staff Sgt. Marleah Robertson
Истребитель F-22 Raptor ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщило издание Aviationist.
"Поделенные на две группы по четыре истребителя в каждой первые восемь F-22 военно-воздушных сил США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 вылетели с базы Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит", — указано в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трампа вынудили выбирать между военной катастрофой и закулисьем дипломатии
Вчера, 14:22
  • Всего в Лейкенхите находилось 12 американских истребителей F-22.
  • Неясно, когда оставшиеся четыре самолета смогут покинуть Великобританию.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в Восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны
Вчера, 08:00

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп ответил на статью WSJ о плане атаки на Иран
19 июня, 16:51
  • Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.
  • В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителей и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ.
  • В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
  • СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
США направят третий авианосец на Ближний Восток, сообщил CNN
18 июня, 19:50
 
В миреИранИзраильСШАМинистерство обороны СШАF-22Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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