США перебрасывают восемь истребителей на иорданскую авиабазу, пишут СМИ
Aviationist: США перебрасывают восемь истребителей F-22 на иорданскую авиабазу
Истребитель F-22 Raptor ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США перебрасывают восемь истребителей F-22 Raptor c британской авиабазы на иорданскую на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток, сообщило издание Aviationist.
"Поделенные на две группы по четыре истребителя в каждой первые восемь F-22 военно-воздушных сил США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 вылетели с базы Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит", — указано в материале.
- Всего в Лейкенхите находилось 12 американских истребителей F-22.
- Неясно, когда оставшиеся четыре самолета смогут покинуть Великобританию.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в Восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
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- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
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- Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.
- В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
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- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
- СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.