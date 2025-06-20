https://ria.ru/20250620/ssha-2024328191.html

Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России

Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России - РИА Новости, 20.06.2025

Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России

После саммита G7 стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие санкции против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:36:00+03:00

2025-06-20T17:36:00+03:00

2025-06-20T17:36:00+03:00

россия

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g7

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. После саммита G7 стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие санкции против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. Ранее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. По данным Блумберга, некоторые страны ЕС считают, что снижение потолка цен на нефть из РФ будет действенным, только если эту меру поддержит Вашингтон. "После саммита G7... стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие антироссийские санкции", - отмечает агентство. Впрочем, добавляет Блумберг, следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, все еще будет включать запрет на использование инфраструктуры "Северных потоков", а также отключение ряда банков от системы SWIFT. Главы МИД стран блока обсудят эти меры 23 июня.

https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html

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россия, сша, ближний восток, g7, евросоюз, обострение отношений сша и ирана, в мире