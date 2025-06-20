Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ssha-2024328191.html
Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России
Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России - РИА Новости, 20.06.2025
Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России
После саммита G7 стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие санкции против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:36:00+03:00
2025-06-20T17:36:00+03:00
россия
сша
ближний восток
g7
евросоюз
обострение отношений сша и ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023139117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_70a3a1509e30b64289774bd30c41863e.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. После саммита G7 стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие санкции против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. Ранее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. По данным Блумберга, некоторые страны ЕС считают, что снижение потолка цен на нефть из РФ будет действенным, только если эту меру поддержит Вашингтон. "После саммита G7... стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие антироссийские санкции", - отмечает агентство. Впрочем, добавляет Блумберг, следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, все еще будет включать запрет на использование инфраструктуры "Северных потоков", а также отключение ряда банков от системы SWIFT. Главы МИД стран блока обсудят эти меры 23 июня.
https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023139117_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_fdeec46c23a48cd19b5ad0af35499809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ближний восток, g7, евросоюз, обострение отношений сша и ирана, в мире
Россия, США, Ближний Восток, G7, Евросоюз, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России

Bloomberg: после саммита G7 стало ясно, что США не поддержат санкции против РФ

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerСаммит G7 в канадском Кананаскисе
Саммит G7 в канадском Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Саммит G7 в канадском Кананаскисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. После саммита G7 стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие санкции против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников.
Ранее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему.
По данным Блумберга, некоторые страны ЕС считают, что снижение потолка цен на нефть из РФ будет действенным, только если эту меру поддержит Вашингтон.
"После саммита G7... стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие антироссийские санкции", - отмечает агентство.
Впрочем, добавляет Блумберг, следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, все еще будет включать запрет на использование инфраструктуры "Северных потоков", а также отключение ряда банков от системы SWIFT. Главы МИД стран блока обсудят эти меры 23 июня.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ
14 июня, 01:43
 
РоссияСШАБлижний ВостокG7ЕвросоюзОбострение отношений США и ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала