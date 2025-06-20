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В США водитель с палестинским флагом столкнул с дороги машину конгрессмена
В США водитель с палестинским флагом столкнул с дороги машину конгрессмена - РИА Новости, 20.06.2025
В США водитель с палестинским флагом столкнул с дороги машину конгрессмена
Американский конгрессмен Макс Миллер сообщил в социальной сети Х, что во время поездки его машину столкнул с дороги агрессивный водитель с палестинским флагом. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:50:00+03:00
2025-06-20T06:50:00+03:00
2025-06-20T06:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский конгрессмен Макс Миллер сообщил в социальной сети Х, что во время поездки его машину столкнул с дороги агрессивный водитель с палестинским флагом. "Безумная ненависть в этой стране вышла из-под контроля. Сегодня в Роки-Ривер (штат Огайо) меня столкнули с дороги, а затем мне и моей семье угрожал человек, который перед тем, как скрыться, размахивал палестинским флагом" - заявил конгрессмен от штата Огайо в видеоролике. По словам Миллера, мужчина также выкрикивал "Смерть Израилю!". Конгрессмен еврейского происхождения подал заявление в полицию Капитолия и местное полицейское управление. Как отмечает портал Axios, инцидент произошел, когда конгрессмены все еще не оправились от убийства женщины-законодателя в штате Миннесота.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, миннесота
В США водитель с палестинским флагом столкнул с дороги машину конгрессмена
В США водитель с палестинским флагом столкнул с дороги машину конгрессмена-еврея