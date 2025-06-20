https://ria.ru/20250620/sovfed-2024085604.html
В Совфеде предложили разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж
В Совфеде предложили разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж - РИА Новости, 20.06.2025
В Совфеде предложили разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс России с просьбой разрешить участникам СВО, находящимся в отпуске, бесплатно провозить на авиарейсах багаж и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:09:00+03:00
2025-06-20T06:09:00+03:00
2025-06-20T11:01:00+03:00
общество
айрат гибатдинов
роман старовойт
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс России с просьбой разрешить участникам СВО, находящимся в отпуске, бесплатно провозить на авиарейсах багаж и ручную кладь сверх нормы, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральные авиационные правила в целях предоставления права бесплатного провоза багажа и вещей сверх ручной клади военнослужащим, которые пользуются авиационным транспортном в период отпуска", — написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Романа Старовойта. Сенатор в обращении также добавил, что в настоящее время практика свидетельствует о том, что у некоторых авиаперевозчиков есть увеличенные нормативы бесплатного провоза багажа для участников СВО, однако "данные специальные тарифы действуют не единообразно". В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что участники СВО, возвращающиеся в отпуска, нередко сталкиваются с тем, что "личные вещи, экипировка и обмундирование не укладываются в рамки стандартной ручной клади", поэтому, по его словам, им часто приходится самостоятельно доплачивать за багаж и увеличение нормы ручной клади. "В целом мы выступаем за то, чтобы на уровне законодательства было закреплено единое правило: при предъявлении отпускного билета участникам СВО предоставлялось право бесплатного провоза багажа и дополнительной ручной клади. В перспективе планируем подготовить соответствующие изменения в законодательство, чтобы устранить правовую неопределенность и гарантировать бойцам это право", — подчеркнул политик.
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022510985.html
https://ria.ru/20250526/yakutiya-2019045548.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, айрат гибатдинов, роман старовойт
Общество, Айрат Гибатдинов, Роман Старовойт
В Совфеде предложили разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж
Сенатор Гибатдинов попросил разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс России с просьбой разрешить участникам СВО, находящимся в отпуске, бесплатно провозить на авиарейсах багаж и ручную кладь сверх нормы, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральные авиационные правила в целях предоставления права бесплатного провоза багажа и вещей сверх ручной клади военнослужащим, которые пользуются авиационным транспортном в период отпуска", — написал Гибатдинов
в обращении на имя главы Минтранса Романа Старовойта
.
Сенатор в обращении также добавил, что в настоящее время практика свидетельствует о том, что у некоторых авиаперевозчиков есть увеличенные нормативы бесплатного провоза багажа для участников СВО, однако "данные специальные тарифы действуют не единообразно".
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что участники СВО, возвращающиеся в отпуска, нередко сталкиваются с тем, что "личные вещи, экипировка и обмундирование не укладываются в рамки стандартной ручной клади", поэтому, по его словам, им часто приходится самостоятельно доплачивать за багаж и увеличение нормы ручной клади.
"В целом мы выступаем за то, чтобы на уровне законодательства было закреплено единое правило: при предъявлении отпускного билета участникам СВО предоставлялось право бесплатного провоза багажа и дополнительной ручной клади. В перспективе планируем подготовить соответствующие изменения в законодательство, чтобы устранить правовую неопределенность и гарантировать бойцам это право", — подчеркнул политик.