https://ria.ru/20250620/sovetnik-2024231503.html

Путин предложил представителю короля Бахрейна обсудить Ближний Восток

Путин предложил представителю короля Бахрейна обсудить Ближний Восток - РИА Новости, 20.06.2025

Путин предложил представителю короля Бахрейна обсудить Ближний Восток

Президент России Владимир Путин предложил советнику по нацбезопасности, командующему королевской гвардией Бахрейна Насеру бен Хамаду бен Исе Аль Халифе обсудить РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:39:00+03:00

2025-06-20T14:39:00+03:00

2025-06-20T14:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил советнику по нацбезопасности, командующему королевской гвардией Бахрейна Насеру бен Хамаду бен Исе Аль Халифе обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в ходе встречи на полях ПМЭФ.Российский лидер подчеркнул, что Россия с тревогой следит за эскалацией напряженности в ближневосточном регионе."Наверняка об этом еще тоже поговорим. В связи с этим прекрасно понимаю, как много работы в эти дни и на вас ложится как на советника по национальной безопасности. Несмотря на чрезвычайную занятость, вы здесь, среди нас. И для нас это является самым лучшим подтверждением внимания, которое Бахрейн уделяет развитию отношений с Российской Федерацией", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/putin-2024231683.html

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бахрейн, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, россия, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте