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Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив

Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив - РИА Новости, 20.06.2025

Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив

Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:47:00+03:00

2025-06-20T09:47:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.По ее данным, он получил серьезные ранения в результате атаки Израиля на его квартиру утром 13 июня, был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии."Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью", - сообщило государственное телевидение Ирана.

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израиль, иран, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, али шамхани, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024