https://ria.ru/20250620/sovetnik--2024110854.html
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив - РИА Новости, 20.06.2025
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив
Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:47:00+03:00
2025-06-20T09:47:00+03:00
2025-06-20T09:59:00+03:00
израиль
иран
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
али шамхани
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149681/48/1496814800_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6c350727333a2cc1c36f316d6af1f1a3.jpg
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.По ее данным, он получил серьезные ранения в результате атаки Израиля на его квартиру утром 13 июня, был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии."Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью", - сообщило государственное телевидение Ирана.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149681/48/1496814800_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_3e1eac2f950e5fa1894ca59937e5ecc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, али шамхани, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Иран, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Али Шамхани, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив, но ранен