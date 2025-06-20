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Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив - РИА Новости, 20.06.2025
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09:47 20.06.2025 (обновлено: 09:59 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/sovetnik--2024110854.html
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив - РИА Новости, 20.06.2025
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив
Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:47:00+03:00
2025-06-20T09:59:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.По ее данным, он получил серьезные ранения в результате атаки Израиля на его квартиру утром 13 июня, был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии."Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью", - сообщило государственное телевидение Ирана.
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израиль, иран, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, али шамхани, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Иран, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Али Шамхани, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив

Советник Верховного лидера Ирана Шамхани подтвердил, что жив, но ранен

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Али Шамхани
Али Шамхани - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Али Шамхани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
По ее данным, он получил серьезные ранения в результате атаки Израиля на его квартиру утром 13 июня, был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.
"Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью", - сообщило государственное телевидение Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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13 июня, 12:34
 
ИзраильИранВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеАли ШамханиОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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