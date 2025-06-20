https://ria.ru/20250620/solntsev--2024210114.html

Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ

Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ

Соль-Илецкие соленые озера и музейная миля Оренбурга – лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона, заявил врио губернатора Оренбургской... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:42:00+03:00

2025-06-20T13:42:00+03:00

2025-06-20T13:42:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

россия

евгений солнцев

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Соль-Илецкие соленые озера и музейная миля Оренбурга – лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона, заявил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума на сессии "Туристический бренд – инструмент развития инвестиций в регионах". По его словам, Оренбургскую область знают как в России, так и за рубежом. В прошлом году регион посетили 1,2 миллиона гостей. Солнцев считает, что региону есть чем гордиться, поэтому необходимо повышать узнаваемость и развивать бренд Оренбуржья. Также важно сохранять исторические традиции и культурные ценности, использовать актуальные форматы и инструменты. "Соль-Илецкие соленые озера, центр сохранения популяции лошадей Пржевальского, пешеходный маршрут "Семь вершин степного Урала", музейная миля города Оренбурга – лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона. С марта я работаю в регионе, но в поездках по районам успел оценить уникальную природную красоту края", — написал врио губернатора в своем телеграм-канале. Он подчеркнул свою уверенность в том, что продвигать свой край сможет каждый неравнодушный житель. Например, рассказывать о природе и достопримечательностях в соцсетях. Он призвал совместными усилиями сделать Оренбургский край еще более привлекательным для гостей со всей страны. В Оренбургской области развиваются различные направления туризма – от промышленного до событийного. Туристическая экосистема региона включает девять туроператоров, 44 сертифицированных гида, более 260 объектов размещения (гостиницы, хостелы, отели), 18 санаториев, 46 музеев, девять театров, 200 интерактивных площадок, а также более 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/orenburg-2024175908.html

https://ria.ru/20250619/solntsev-2024044078.html

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оренбургская область, россия, евгений солнцев