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Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:42 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/solntsev--2024210114.html
Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ
Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ
Соль-Илецкие соленые озера и музейная миля Оренбурга – лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона, заявил врио губернатора Оренбургской... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:42:00+03:00
2025-06-20T13:42:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
россия
евгений солнцев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Соль-Илецкие соленые озера и музейная миля Оренбурга – лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона, заявил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума на сессии "Туристический бренд – инструмент развития инвестиций в регионах". По его словам, Оренбургскую область знают как в России, так и за рубежом. В прошлом году регион посетили 1,2 миллиона гостей. Солнцев считает, что региону есть чем гордиться, поэтому необходимо повышать узнаваемость и развивать бренд Оренбуржья. Также важно сохранять исторические традиции и культурные ценности, использовать актуальные форматы и инструменты. "Соль-Илецкие соленые озера, центр сохранения популяции лошадей Пржевальского, пешеходный маршрут "Семь вершин степного Урала", музейная миля города Оренбурга – лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона. С марта я работаю в регионе, но в поездках по районам успел оценить уникальную природную красоту края", — написал врио губернатора в своем телеграм-канале. Он подчеркнул свою уверенность в том, что продвигать свой край сможет каждый неравнодушный житель. Например, рассказывать о природе и достопримечательностях в соцсетях. Он призвал совместными усилиями сделать Оренбургский край еще более привлекательным для гостей со всей страны. В Оренбургской области развиваются различные направления туризма – от промышленного до событийного. Туристическая экосистема региона включает девять туроператоров, 44 сертифицированных гида, более 260 объектов размещения (гостиницы, хостелы, отели), 18 санаториев, 46 музеев, девять театров, 200 интерактивных площадок, а также более 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/orenburg-2024175908.html
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оренбургская область, россия, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Евгений Солнцев
Солнцев представил туристические места Оренбуржья на ПМЭФ

Врио губернатора Солнцев презентовал туристические места Оренбуржья на ПМЭФ

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Соль-Илецкие соленые озера и музейная миля Оренбурга – лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона, заявил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума на сессии "Туристический бренд – инструмент развития инвестиций в регионах".
По его словам, Оренбургскую область знают как в России, так и за рубежом. В прошлом году регион посетили 1,2 миллиона гостей. Солнцев считает, что региону есть чем гордиться, поэтому необходимо повышать узнаваемость и развивать бренд Оренбуржья. Также важно сохранять исторические традиции и культурные ценности, использовать актуальные форматы и инструменты.
Рабочая встреча врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством АО Акрон Холдинг - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Солнцев: "Акрон Холдинг" создаст зарядки для электромашин в Оренбуржье
Вчера, 12:16
"Соль-Илецкие соленые озера, центр сохранения популяции лошадей Пржевальского, пешеходный маршрут "Семь вершин степного Урала", музейная миля города Оренбурга – лишь некоторые элементы туристической инфраструктуры региона. С марта я работаю в регионе, но в поездках по районам успел оценить уникальную природную красоту края", — написал врио губернатора в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул свою уверенность в том, что продвигать свой край сможет каждый неравнодушный житель. Например, рассказывать о природе и достопримечательностях в соцсетях. Он призвал совместными усилиями сделать Оренбургский край еще более привлекательным для гостей со всей страны.
В Оренбургской области развиваются различные направления туризма – от промышленного до событийного. Туристическая экосистема региона включает девять туроператоров, 44 сертифицированных гида, более 260 объектов размещения (гостиницы, хостелы, отели), 18 санаториев, 46 музеев, девять театров, 200 интерактивных площадок, а также более 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Солнцев обсудил ИТ-образование в Оренбуржье с представителями "Яндекса"
19 июня, 20:41
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияЕвгений Солнцев
 
 
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