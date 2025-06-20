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СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран - РИА Новости, 20.06.2025
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04:16 20.06.2025 (обновлено: 05:25 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/smi-2024078995.html
СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран
СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран - РИА Новости, 20.06.2025
СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран
Осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии",... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:16:00+03:00
2025-06-20T05:25:00+03:00
в мире
ливия
иран
триполи
дональд трамп
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии", сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в администрации хозяина Белого дома. Один из источников сообщил, что лично слышал, как Трамп в частном порядке говорил, что он обеспокоен тем, что Иран станет похож на Ливию. Этот разговор происходил еще до того, как Израиль атаковал Иран. "Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии: во-первых, хаос после того, что мы сделали… Во-вторых, вмешательство в Ливию затруднило переговоры с такими странами, как КНДР и Иран", - сообщил другой источник. Еще один источник упомянул опасения Трампа, что "мы получим кого-то похуже Хаменеи" - нынешнего верховного лидера Ирана. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20250619/ssha-2024057208.html
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ливия
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в мире, ливия, иран, триполи, дональд трамп, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Ливия, Иран, Триполи, Дональд Трамп, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран

NYP: Трамп опасается, что Иран превратится в новую Ливию, если США нанесут удар

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии", сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в администрации хозяина Белого дома.
Один из источников сообщил, что лично слышал, как Трамп в частном порядке говорил, что он обеспокоен тем, что Иран станет похож на Ливию. Этот разговор происходил еще до того, как Израиль атаковал Иран.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш
Вчера, 22:26
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"Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии: во-первых, хаос после того, что мы сделали… Во-вторых, вмешательство в Ливию затруднило переговоры с такими странами, как КНДР и Иран", - сообщил другой источник.
Еще один источник упомянул опасения Трампа, что "мы получим кого-то похуже Хаменеи" - нынешнего верховного лидера Ирана.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
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Трамп загнал себя в тупик, одобрив атаки на Иран, считает эксперт
Вчера, 11:30
 
В миреЛивияИранТриполиДональд ТрампМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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