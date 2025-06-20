https://ria.ru/20250620/smi-2024078995.html

СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран

СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран - РИА Новости, 20.06.2025

СМИ рассказали, почему Трамп не спешит бомбить Иран

Осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии",... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:16:00+03:00

2025-06-20T04:16:00+03:00

2025-06-20T05:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии", сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в администрации хозяина Белого дома. Один из источников сообщил, что лично слышал, как Трамп в частном порядке говорил, что он обеспокоен тем, что Иран станет похож на Ливию. Этот разговор происходил еще до того, как Израиль атаковал Иран. "Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии: во-первых, хаос после того, что мы сделали… Во-вторых, вмешательство в Ливию затруднило переговоры с такими странами, как КНДР и Иран", - сообщил другой источник. Еще один источник упомянул опасения Трампа, что "мы получим кого-то похуже Хаменеи" - нынешнего верховного лидера Ирана. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20250619/ssha-2024057208.html

https://ria.ru/20250619/tramp-2023840415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, иран, триполи, дональд трамп, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте