https://ria.ru/20250620/slova-2024139589.html

Нарышкин рассказал об актуальности речи Георгия Жукова в 1945 году

Нарышкин рассказал об актуальности речи Георгия Жукова в 1945 году - РИА Новости, 20.06.2025

Нарышкин рассказал об актуальности речи Георгия Жукова в 1945 году

Некоторые части речи маршала Советского Союза Георгия Жукова, сказанные им на Параде Победы 1945 года, в том числе о том, что мало кто в мире верил в мощь... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:04:00+03:00

2025-06-20T11:04:00+03:00

2025-06-20T11:04:00+03:00

россия

сергей нарышкин

георгий жуков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Некоторые части речи маршала Советского Союза Георгия Жукова, сказанные им на Параде Победы 1945 года, в том числе о том, что мало кто в мире верил в мощь отечественной армии, но она не падала духом и настойчиво била врага, актуальны до сих пор, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. "Принимавший парад Георгий Константинович Жуков обратился к участникам с яркой речью. Некоторые ее фрагменты не утратили своей актуальности до сих пор", - сказал Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 80-летию Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. "Не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш народ и наша Красная Армия не падали духом... Отстаивая каждую пядь родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, советские войска настойчиво учились бить врага наверняка", - привёл Нарышкин часть речи Жукова. Председатель РИО рассказал, что для Парада были сформированы 11 сводных полков, один из которых представлял Военно-морской флот. Во время марша по брусчатке Красной Площади сводные полки шли в том порядке, в каком располагались вдоль линии фронта от Баренцева моря на севере до Черного моря на юге. Каждому полку доверили нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся соединений и частей. Парад начался в 10 утра и продлился два часа. Колонну сопровождал оркестр из более чем тысячи музыкантов. Кульминацией Парада стал проход парадной роты, которая под барабанный бой бросила к подножью Мавзолея Ленина 200 штандартов подверженного врага. "Даже ненастная погода не смогла омрачить торжественности момента. С трибун за марширующими полками наблюдало руководство страны, журналисты и иностранные делегации", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20250528/rossija-2019513077.html

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россия, сергей нарышкин, георгий жуков