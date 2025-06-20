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Нарышкин рассказал об актуальности речи Георгия Жукова в 1945 году - РИА Новости, 20.06.2025
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11:04 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/slova-2024139589.html
Нарышкин рассказал об актуальности речи Георгия Жукова в 1945 году
Нарышкин рассказал об актуальности речи Георгия Жукова в 1945 году - РИА Новости, 20.06.2025
Нарышкин рассказал об актуальности речи Георгия Жукова в 1945 году
Некоторые части речи маршала Советского Союза Георгия Жукова, сказанные им на Параде Победы 1945 года, в том числе о том, что мало кто в мире верил в мощь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:04:00+03:00
2025-06-20T11:04:00+03:00
россия
сергей нарышкин
георгий жуков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Некоторые части речи маршала Советского Союза Георгия Жукова, сказанные им на Параде Победы 1945 года, в том числе о том, что мало кто в мире верил в мощь отечественной армии, но она не падала духом и настойчиво била врага, актуальны до сих пор, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. "Принимавший парад Георгий Константинович Жуков обратился к участникам с яркой речью. Некоторые ее фрагменты не утратили своей актуальности до сих пор", - сказал Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 80-летию Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. "Не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш народ и наша Красная Армия не падали духом... Отстаивая каждую пядь родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, советские войска настойчиво учились бить врага наверняка", - привёл Нарышкин часть речи Жукова. Председатель РИО рассказал, что для Парада были сформированы 11 сводных полков, один из которых представлял Военно-морской флот. Во время марша по брусчатке Красной Площади сводные полки шли в том порядке, в каком располагались вдоль линии фронта от Баренцева моря на севере до Черного моря на юге. Каждому полку доверили нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся соединений и частей. Парад начался в 10 утра и продлился два часа. Колонну сопровождал оркестр из более чем тысячи музыкантов. Кульминацией Парада стал проход парадной роты, которая под барабанный бой бросила к подножью Мавзолея Ленина 200 штандартов подверженного врага. "Даже ненастная погода не смогла омрачить торжественности момента. С трибун за марширующими полками наблюдало руководство страны, журналисты и иностранные делегации", - подчеркнул Нарышкин.
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россия, сергей нарышкин, георгий жуков
Россия, Сергей Нарышкин, Георгий Жуков
Нарышкин рассказал об актуальности речи Георгия Жукова в 1945 году

Нарышкин: слова Георгия Жукова на Параде Победы 1945 года актуальны до сих пор

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМаршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Некоторые части речи маршала Советского Союза Георгия Жукова, сказанные им на Параде Победы 1945 года, в том числе о том, что мало кто в мире верил в мощь отечественной армии, но она не падала духом и настойчиво била врага, актуальны до сих пор, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
"Принимавший парад Георгий Константинович Жуков обратился к участникам с яркой речью. Некоторые ее фрагменты не утратили своей актуальности до сих пор", - сказал Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 80-летию Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
"Не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш народ и наша Красная Армия не падали духом... Отстаивая каждую пядь родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, советские войска настойчиво учились бить врага наверняка", - привёл Нарышкин часть речи Жукова.
Председатель РИО рассказал, что для Парада были сформированы 11 сводных полков, один из которых представлял Военно-морской флот. Во время марша по брусчатке Красной Площади сводные полки шли в том порядке, в каком располагались вдоль линии фронта от Баренцева моря на севере до Черного моря на юге.
Каждому полку доверили нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся соединений и частей. Парад начался в 10 утра и продлился два часа. Колонну сопровождал оркестр из более чем тысячи музыкантов.
Кульминацией Парада стал проход парадной роты, которая под барабанный бой бросила к подножью Мавзолея Ленина 200 штандартов подверженного врага.
"Даже ненастная погода не смогла омрачить торжественности момента. С трибун за марширующими полками наблюдало руководство страны, журналисты и иностранные делегации", - подчеркнул Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 11:22
 
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