https://ria.ru/20250620/sk-2024416871.html

Девушку в Москве удерживали в доме с целью вымогательства

Девушку в Москве удерживали в доме с целью вымогательства - РИА Новости, 20.06.2025

Девушку в Москве удерживали в доме с целью вымогательства

Девушку удерживали в доме в Москве с целью вымогательства у нее 18 тысяч долларов, сообщил столичный следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:10:00+03:00

2025-06-20T22:10:00+03:00

2025-06-20T22:10:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Девушку удерживали в доме в Москве с целью вымогательства у нее 18 тысяч долларов, сообщил столичный следственный комитет в Telegram-канале. "По версии следствия, обвиняемые, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Молдагуловой в городе Москве, удерживали девушку с целью вымогательства у нее 18 тысяч долларов. Кроме того, в ходе совершения указанных преступлений соучастники совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что в ходе работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов все фигуранты были задержаны. Как позже сообщили суды общей юрисдикции в Telegram-канале, суд в столице избрал меру пресечения обвиняемым по делу о незаконном лишении свободы, вымогательстве и насильственных действиях сексуального характера. "Постановлениями Перовского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из фигурантов: Иброхимовой М.И., Абдуллаева А.М., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 132 УК РФ, пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ, пунктом "а" части 2 статьи 127 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250611/novosibirsk-2022234070.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)