https://ria.ru/20250620/siriya-2024239956.html

МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз

МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз - РИА Новости, 20.06.2025

МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз

МИД России продолжает вести контакты с Сирией по вопросам российских баз, надеется на достижение взаимопонимания, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:56:00+03:00

2025-06-20T14:56:00+03:00

2025-06-20T15:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МИД России продолжает вести контакты с Сирией по вопросам российских баз, надеется на достижение взаимопонимания, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов."Мы ведем контакты, конечно. Все пока работает, и я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания с новыми властями. Разговоры на это счет уже были", - сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250529/mid-2019750613.html

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Ольга Фомченкова

сирия, россия, в мире, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)