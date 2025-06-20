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МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз
МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз - РИА Новости, 20.06.2025
МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз
МИД России продолжает вести контакты с Сирией по вопросам российских баз, надеется на достижение взаимопонимания, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:56:00+03:00
2025-06-20T14:56:00+03:00
2025-06-20T15:11:00+03:00
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михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МИД России продолжает вести контакты с Сирией по вопросам российских баз, надеется на достижение взаимопонимания, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов."Мы ведем контакты, конечно. Все пока работает, и я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания с новыми властями. Разговоры на это счет уже были", - сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250529/mid-2019750613.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сирия, россия, в мире, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2025, Сирия, Россия, В мире, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз
Богданов: МИД надеется на взаимопонимание с Сирией по вопросам российских баз