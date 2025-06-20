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МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:56 20.06.2025 (обновлено: 15:11 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/siriya-2024239956.html
МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз
МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз - РИА Новости, 20.06.2025
МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз
МИД России продолжает вести контакты с Сирией по вопросам российских баз, надеется на достижение взаимопонимания, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:56:00+03:00
2025-06-20T15:11:00+03:00
пмэф-2025
сирия
россия
в мире
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МИД России продолжает вести контакты с Сирией по вопросам российских баз, надеется на достижение взаимопонимания, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов."Мы ведем контакты, конечно. Все пока работает, и я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания с новыми властями. Разговоры на это счет уже были", - сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сирия, россия, в мире, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2025, Сирия, Россия, В мире, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз

Богданов: МИД надеется на взаимопонимание с Сирией по вопросам российских баз

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на ПМЭФ-2025
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МИД России продолжает вести контакты с Сирией по вопросам российских баз, надеется на достижение взаимопонимания, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов.
"Мы ведем контакты, конечно. Все пока работает, и я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания с новыми властями. Разговоры на это счет уже были", - сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам
29 мая, 12:48
 
ПМЭФ-2025СирияРоссияВ миреМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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