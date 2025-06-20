Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России
Глава МИД Украины Сибига призвал все страны прекратить закупать топливо у РФ
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал все страны мира прекратить закупать топливо у России. Об этом он написал в соцсети X.
"Я призываю правительства всех стран мира прекратить подпитывать военную машину России, закупая у нее ископаемое топливо, и ввести санкции на все товары двойного назначения", — говорится в публикации.
"Я призываю правительства всех стран мира прекратить подпитывать военную машину России, закупая у нее ископаемое топливо, и ввести санкции на все товары двойного назначения", — говорится в публикации.
В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто накануне заявил, что российские нефть и газ доступны и надежны, страна хотела бы продолжать их закупку вопреки плану Украины и Еврокомиссии, которые планируют ввести запрет на них для европейских стран, сокращая тем самым их энергонезависимость.
По его словам, ЕС, с одной стороны, нарушает суверенитет стран-членов, когда указывает им, откуда покупать или не покупать энергию, а с другой, при закрытии действующих нефте- и газопроводов снижается возможность для диверсификации, и энергозависимость стран, наоборот, возрастает.
По его словам, ЕС, с одной стороны, нарушает суверенитет стран-членов, когда указывает им, откуда покупать или не покупать энергию, а с другой, при закрытии действующих нефте- и газопроводов снижается возможность для диверсификации, и энергозависимость стран, наоборот, возрастает.