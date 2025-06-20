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Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 20.06.2025 (обновлено: 14:56 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/sibiga-2024152402.html
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России - РИА Новости, 20.06.2025
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал все страны мира прекратить закупать топливо у России. Об этом он написал в соцсети X."Я призываю правительства всех... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:33:00+03:00
2025-06-20T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
андрей сибига
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал все страны мира прекратить закупать топливо у России. Об этом он написал в соцсети X."Я призываю правительства всех стран мира прекратить подпитывать военную машину России, закупая у нее ископаемое топливо, и ввести санкции на все товары двойного назначения", — говорится в публикации. В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто накануне заявил, что российские нефть и газ доступны и надежны, страна хотела бы продолжать их закупку вопреки плану Украины и Еврокомиссии, которые планируют ввести запрет на них для европейских стран, сокращая тем самым их энергонезависимость. По его словам, ЕС, с одной стороны, нарушает суверенитет стран-членов, когда указывает им, откуда покупать или не покупать энергию, а с другой, при закрытии действующих нефте- и газопроводов снижается возможность для диверсификации, и энергозависимость стран, наоборот, возрастает.
https://ria.ru/20250620/ermak-2024124327.html
https://ria.ru/20250620/peskov-2024134172.html
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украина, россия, андрей сибига, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Андрей Сибига, В мире
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России

Глава МИД Украины Сибига призвал все страны прекратить закупать топливо у РФ

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Андрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал все страны мира прекратить закупать топливо у России. Об этом он написал в соцсети X.

"Я призываю правительства всех стран мира прекратить подпитывать военную машину России, закупая у нее ископаемое топливо, и ввести санкции на все товары двойного назначения", — говорится в публикации.
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В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто накануне заявил, что российские нефть и газ доступны и надежны, страна хотела бы продолжать их закупку вопреки плану Украины и Еврокомиссии, которые планируют ввести запрет на них для европейских стран, сокращая тем самым их энергонезависимость.

По его словам, ЕС, с одной стороны, нарушает суверенитет стран-членов, когда указывает им, откуда покупать или не покупать энергию, а с другой, при закрытии действующих нефте- и газопроводов снижается возможность для диверсификации, и энергозависимость стран, наоборот, возрастает.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАндрей СибигаВ мире
 
 
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