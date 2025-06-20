https://ria.ru/20250620/shor-2024235608.html

Оппозиция Молдавии сплотится против режима Санду, заявил Шор

Оппозиция Молдавии сплотится против режима Санду, заявил Шор - РИА Новости, 20.06.2025

Оппозиция Молдавии сплотится против режима Санду, заявил Шор

Все оппозиционные партии Молдавии на парламентских выборах сплотятся против режима президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:45:00+03:00

2025-06-20T14:45:00+03:00

2025-06-20T14:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Все оппозиционные партии Молдавии на парламентских выборах сплотятся против режима президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока — 13 августа включительно. "Я уверен, что все оппозиционные партии сплотятся для того, чтобы дать возможность народу сменить действующие террористические прозападные решения", - сказал Шор на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, режим Санду проиграет парламентские выборы. "Народ против нее. Невозможно быть за человека, который четыре года подряд угнетал твою собственную жизнь", - полагает политик. Он подчеркнул, что стратегия блока "Победа" на предстоящих выборах не меняется - политсила намерена побеждать. "Мы понимаем, что на этих выборах действующий правящий прозападный режим будет действовать точно так же, как он действовал на предыдущих выборах. У них есть хорошая формула по снятию сильных конкурентов: запугивание оппозиции через уголовные дела, тюремные аресты. Она уже обкатана неоднократно и полностью поддерживается Западом", - добавил Шор. При этом, по его словам, не так важно за кого проголосуют люди, главное, чтобы они голосовали не за Санду, так как она "узурпировала власть, превратила жизнь людей в ад, довела экономическую и социальную ситуацию в стране до ручки". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/sandu-2023767360.html

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

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