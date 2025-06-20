https://ria.ru/20250620/shansy-2024085151.html

"Будет хуже": в США выступили с предупреждением из-за ситуации в зоне СВО

"Будет хуже": в США выступили с предупреждением из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 20.06.2025

"Будет хуже": в США выступили с предупреждением из-за ситуации в зоне СВО

На фоне всестороннего преимущества России ситуация на фронте для Украины будет становиться только хуже, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:57:00+03:00

2025-06-20T05:57:00+03:00

2025-06-20T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На фоне всестороннего преимущества России ситуация на фронте для Украины будет становиться только хуже, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Россия уже побеждает и не пытается устроить какую-либо грандиозную акцию. Они продолжили стабильную демилитаризацию украинцев, и я это считаю более эффективным, чем пытаться устроить что-то большое. Россия набрала крайне эффективный темп. <…> Дальше будет только хуже для Украины", — сказал он.Эксперт также обратил внимание на то, что Киев фактически лишился доступа к финансовой и военной поддержке со стороны Вашингтона. Европа, в свою очередь, не сможет компенсировать образовавшийся разрыв, предупредил Шаффер.В Министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более 1360 человек. Кроме того, Киев лишился десяти боевых бронированных машин, девяти орудий полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной борьбы и девяти складов боеприпасов.На минувшей неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. По данным издания, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей.

https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html

https://ria.ru/20250620/proval-2024082420.html

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины