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Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение с ГК "ЭкоНива" - РИА Новости, 20.06.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:18 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ryazan-2024316024.html
Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение с ГК "ЭкоНива"
Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение с ГК "ЭкоНива" - РИА Новости, 20.06.2025
Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение с ГК "ЭкоНива"
Рязанская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с группой компаний "ЭкоНива", которая планирует развитие... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:18:00+03:00
2025-06-20T17:18:00+03:00
рязанская область
экономика
рязанская область
ряжский район
спасский район
павел малков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Рязанская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с группой компаний "ЭкоНива", которая планирует развитие молочного производства и увеличение посевных площадей, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали соглашение с группой компаний "ЭкоНива". Обсудили с президентом компании Штефаном Дюрром дальнейшее сотрудничество. Планируем развивать молочное производство и увеличивать посевные площади на территории Пителинского и Сасовского округов, Шацкого, Чучковского, Сараевского и Александро-Невского районов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что компания также участвует в программе "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы создать жилье для сотрудников. В настоящее время, по словам Павла Малкова, ГК "ЭкоНива" имеет в Рязанской области четыре современных животноводческих комплекса, которые производят порядка 450 тонн сырого молока в сутки. В целом, сообщил губернатор, в Рязанской области за год почти на 10% выросло производство яиц, более чем на 23% - производство мяса. По словам Павла Малкова, в прошлом году на ПМЭФ регион подписал соглашение с Окской птицефабрикой о расширении производства. Предприятие возвело новые птичники, что позволило побить прошлогодний рекорд по производству яиц. Поголовье коров, свиней и птицы растет благодаря строительству животноводческих комплексов в Кораблинском и Ряжском районах. В этом году завершится строительство двух новых крупных молочных комплексов в Спасском районе и Касимовском округе, что позволит заметно увеличить производство молока. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/malkov-2024041359.html
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экономика, рязанская область, ряжский район, спасский район, павел малков
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Ряжский район, Спасский район, Павел Малков
Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение с ГК "ЭкоНива"

Рязанская область и ГК "ЭкоНива" будут развивать молочное производство

© Фото : Официальный интернет-ресурс Правительства Рязанской областиЦеремония подписания соглашения между Рязанской областью и группой компаний "ЭкоНива"
Церемония подписания соглашения между Рязанской областью и группой компаний ЭкоНива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Официальный интернет-ресурс Правительства Рязанской области
Церемония подписания соглашения между Рязанской областью и группой компаний "ЭкоНива"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Рязанская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с группой компаний "ЭкоНива", которая планирует развитие молочного производства и увеличение посевных площадей, сообщил губернатор Павел Малков.
"Подписали соглашение с группой компаний "ЭкоНива". Обсудили с президентом компании Штефаном Дюрром дальнейшее сотрудничество. Планируем развивать молочное производство и увеличивать посевные площади на территории Пителинского и Сасовского округов, Шацкого, Чучковского, Сараевского и Александро-Невского районов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ
19 июня, 20:27
Он уточнил, что компания также участвует в программе "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы создать жилье для сотрудников.
В настоящее время, по словам Павла Малкова, ГК "ЭкоНива" имеет в Рязанской области четыре современных животноводческих комплекса, которые производят порядка 450 тонн сырого молока в сутки.
В целом, сообщил губернатор, в Рязанской области за год почти на 10% выросло производство яиц, более чем на 23% - производство мяса.
По словам Павла Малкова, в прошлом году на ПМЭФ регион подписал соглашение с Окской птицефабрикой о расширении производства. Предприятие возвело новые птичники, что позволило побить прошлогодний рекорд по производству яиц. Поголовье коров, свиней и птицы растет благодаря строительству животноводческих комплексов в Кораблинском и Ряжском районах. В этом году завершится строительство двух новых крупных молочных комплексов в Спасском районе и Касимовском округе, что позволит заметно увеличить производство молока.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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