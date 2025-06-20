Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым
Путин призвал к массовому использованию цифрового рубля банками и россиянами
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Использование цифрового рубля в России нужно сделать массовым как среди граждан, так и предприятий и банков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года: отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. Сейчас задача - сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.
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