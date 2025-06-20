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Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:32 20.06.2025 (обновлено: 16:47 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/rubl-2024287787.html
Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым
Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым - РИА Новости, 20.06.2025
Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым
Использование цифрового рубля в России нужно сделать массовым как среди граждан, так и предприятий и банков, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:32:00+03:00
2025-06-20T16:47:00+03:00
пмэф-2025
экономика
владимир путин
цифровой рубль
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Использование цифрового рубля в России нужно сделать массовым как среди граждан, так и предприятий и банков, заявил президент РФ Владимир Путин."В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года: отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. Сейчас задача - сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, владимир путин, цифровой рубль, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин, Цифровой рубль, Россия
Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым

Путин призвал к массовому использованию цифрового рубля банками и россиянами

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Использование цифрового рубля в России нужно сделать массовым как среди граждан, так и предприятий и банков, заявил президент РФ Владимир Путин.
России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года: отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. Сейчас задача - сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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