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Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос - РИА Новости, 20.06.2025
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06:20 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rossiyane-2024085965.html
Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос
Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос - РИА Новости, 20.06.2025
Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос
Подавляющее большинство россиян (87%) готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание"... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:20:00+03:00
2025-06-20T06:20:00+03:00
общество
россия
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вциом
российское общество "знание"
общество "знание"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (87%) готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, ссылаясь на совместный опрос с аналитическим центром ВЦИОМ. "По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян - 87% - готовы послужить Родине в случае серьезной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтерству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии", - сказал Древаль. Он добавил, что, согласно опросу, герои современной России в представлении граждан страны в первую очередь — участники СВО. "При этом героизм для россиян – это не только подвиги на поле боя, но и эффективное управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Именно поэтому среди наиболее упоминаемых героев – президент России Владимир Путин", - заключил глава организации. Общество "Знание" совместно с аналитическим центром ВЦИОМ в мае 2025 года провели исследование, посвященное восприятию героизма в современной России. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.
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общество, россия, максим древаль, владимир путин, вциом, российское общество "знание", общество "знание"
Общество, Россия, Максим Древаль, Владимир Путин, ВЦИОМ, Российское общество "Знание", Общество "Знание"
Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос

ВЦИОМ: большинство россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (87%) готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, ссылаясь на совместный опрос с аналитическим центром ВЦИОМ.
"По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян - 87% - готовы послужить Родине в случае серьезной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтерству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии", - сказал Древаль.
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Он добавил, что, согласно опросу, герои современной России в представлении граждан страны в первую очередь — участники СВО.
«
"При этом героизм для россиян – это не только подвиги на поле боя, но и эффективное управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Именно поэтому среди наиболее упоминаемых героев – президент России Владимир Путин", - заключил глава организации.
Общество "Знание" совместно с аналитическим центром ВЦИОМ в мае 2025 года провели исследование, посвященное восприятию героизма в современной России. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.
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ОбществоРоссияМаксим ДревальВладимир ПутинВЦИОМРоссийское общество "Знание"Общество "Знание"
 
 
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