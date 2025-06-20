Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос
ВЦИОМ: большинство россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (87%) готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, ссылаясь на совместный опрос с аналитическим центром ВЦИОМ.
"По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян - 87% - готовы послужить Родине в случае серьезной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтерству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии", - сказал Древаль.
Он добавил, что, согласно опросу, герои современной России в представлении граждан страны в первую очередь — участники СВО.
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"При этом героизм для россиян – это не только подвиги на поле боя, но и эффективное управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Именно поэтому среди наиболее упоминаемых героев – президент России Владимир Путин", - заключил глава организации.
Общество "Знание" совместно с аналитическим центром ВЦИОМ в мае 2025 года провели исследование, посвященное восприятию героизма в современной России. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.
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