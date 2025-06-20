https://ria.ru/20250620/rossiyane-2024085965.html

Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос

Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос - РИА Новости, 20.06.2025

Большинство россиян готовы служить Родине, показал опрос

Подавляющее большинство россиян (87%) готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание"... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T06:20:00+03:00

2025-06-20T06:20:00+03:00

2025-06-20T06:20:00+03:00

общество

россия

максим древаль

владимир путин

вциом

российское общество "знание"

общество "знание"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (87%) готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, ссылаясь на совместный опрос с аналитическим центром ВЦИОМ. "По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян - 87% - готовы послужить Родине в случае серьезной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтерству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии", - сказал Древаль. Он добавил, что, согласно опросу, герои современной России в представлении граждан страны в первую очередь — участники СВО. "При этом героизм для россиян – это не только подвиги на поле боя, но и эффективное управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Именно поэтому среди наиболее упоминаемых героев – президент России Владимир Путин", - заключил глава организации. Общество "Знание" совместно с аналитическим центром ВЦИОМ в мае 2025 года провели исследование, посвященное восприятию героизма в современной России. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022782473.html

https://ria.ru/20250219/geroi-2000242856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, максим древаль, владимир путин, вциом, российское общество "знание", общество "знание"