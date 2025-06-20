https://ria.ru/20250620/rossija-2024422883.html
Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя
Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя - РИА Новости, 20.06.2025
Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя
РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:42:00+03:00
2025-06-20T23:42:00+03:00
2025-06-20T23:42:00+03:00
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ООН, 20 июн – РИА Новости. РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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россия, украина, стамбул, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Василий Небензя, ООН
Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя
Небензя: Россия предлагает Украине провести переговоры в Стамбуле после 22 июня