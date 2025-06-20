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Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rossija-2024422883.html
Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя
Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя - РИА Новости, 20.06.2025
Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя
РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:42:00+03:00
2025-06-20T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
василий небензя
оон
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ООН, 20 июн – РИА Новости. РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250619/sroki-2023870635.html
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россия, украина, стамбул, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Василий Небензя, ООН
Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя

Небензя: Россия предлагает Украине провести переговоры в Стамбуле после 22 июня

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 20 июн – РИА Новости. РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной
19 июня, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВасилий НебензяООН
 
 
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