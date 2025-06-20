https://ria.ru/20250620/rossija-2024422883.html

Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя

Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя - РИА Новости, 20.06.2025

Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня, заявил Небензя

РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T23:42:00+03:00

2025-06-20T23:42:00+03:00

2025-06-20T23:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стамбул

василий небензя

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ООН, 20 июн – РИА Новости. РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250619/sroki-2023870635.html

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2025

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россия, украина, стамбул, василий небензя, оон