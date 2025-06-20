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Россия и США возвращаются к равноправному диалогу, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:49 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rossija-2024407061.html
Россия и США возвращаются к равноправному диалогу, считает эксперт
Россия и США возвращаются к равноправному диалогу, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025
Россия и США возвращаются к равноправному диалогу, считает эксперт
В отношениях между Россией и США начинает восстанавливаться "симметрия", заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. В отношениях между Россией и США начинает восстанавливаться "симметрия", заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Важно понимать это в контексте российско-американских отношений, потому что сейчас мы наблюдаем возвращение симметрии, и это действительно важно. В этих отношениях снова становится больше равновесия", - отметила собеседница агентства. Кнайсль напомнила о саммите президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша в Словении в 2001 году, на котором она присутствовала. "Буш тогда сказал важную вещь: "У нас с президентом Путиным много общего. Мы оба управляем большой страной. У нас у обоих по две дочери. И мы оба верим в Бога". Сейчас мы действительно видим много симметрии в отношениях в целом", - добавила она, комментируя "телемост Россия-США. Гражданский саммит", в рамках которого она представляла российскую сторону. США на этом мероприятии представлял бывший американский разведчик Скотт Риттер. Саммит прошел параллельно с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), однако не входил в официальную программу форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250421/perezagruzka-2012536908.html
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в мире, сша, россия, австрия, карин кнайсль, владимир путин, джордж буш (младший), санкт-петербургский государственный университет
ПМЭФ-2025, В мире, США, Россия, Австрия, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Джордж Буш (младший), Санкт-Петербургский государственный университет
Россия и США возвращаются к равноправному диалогу, считает эксперт

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: между Россией и США восстанавливается симметрия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. В отношениях между Россией и США начинает восстанавливаться "симметрия", заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Важно понимать это в контексте российско-американских отношений, потому что сейчас мы наблюдаем возвращение симметрии, и это действительно важно. В этих отношениях снова становится больше равновесия", - отметила собеседница агентства.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США
21 апреля, 15:37
Кнайсль напомнила о саммите президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша в Словении в 2001 году, на котором она присутствовала.
"Буш тогда сказал важную вещь: "У нас с президентом Путиным много общего. Мы оба управляем большой страной. У нас у обоих по две дочери. И мы оба верим в Бога". Сейчас мы действительно видим много симметрии в отношениях в целом", - добавила она, комментируя "телемост Россия-США. Гражданский саммит", в рамках которого она представляла российскую сторону.
США на этом мероприятии представлял бывший американский разведчик Скотт Риттер. Саммит прошел параллельно с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), однако не входил в официальную программу форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков ответил на вопрос, когда России и США удастся восстановить отношения
19 июня, 11:07
 
ПМЭФ-2025В миреСШАРоссияАвстрияКарин КнайсльВладимир ПутинДжордж Буш (младший)Санкт-Петербургский государственный университет
 
 
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