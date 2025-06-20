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Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:54 20.06.2025 (обновлено: 13:20 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/rossija-2024191708.html
Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности
Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности - РИА Новости, 20.06.2025
Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности
Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:54:00+03:00
2025-06-20T13:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев. "Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам"). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет", - говорится в сообщении "Росатома". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250509/uzbekistan-2015395040.html
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экономика, россия, китай, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, куданкулам, ввэр-1000, узбекистан
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Китай, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Тяньваньская АЭС, Куданкулам, ВВЭР-1000, Узбекистан
Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности

РФ и Узбекистан подписали на ПМЭФ документ о строительстве АЭС большой мощности

© Фото : Газета "Страна Росатом"Алексей Башкиров/"Росатом" и Агентство "Узатом" расширяют сотрудничество по развитию атомных мощностей в Узбекистане
Росатом и Агентство Узатом расширяют сотрудничество по развитию атомных мощностей в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Газета "Страна Росатом"Алексей Башкиров/
"Росатом" и Агентство "Узатом" расширяют сотрудничество по развитию атомных мощностей в Узбекистане
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, 27 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
9 мая, 03:02
"Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам"). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет", - говорится в сообщении "Росатома".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности с участием госкорпорации Росатом утвердил схему размещения станции в Джизакской области, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияКитайИндияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тяньваньская АЭСКуданкуламВВЭР-1000Узбекистан
 
 
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