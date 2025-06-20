https://ria.ru/20250620/rossija-2024191708.html

Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности

Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности - РИА Новости, 20.06.2025

Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности

Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:54:00+03:00

2025-06-20T12:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев. "Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам"). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет", - говорится в сообщении "Росатома". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250509/uzbekistan-2015395040.html

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экономика, россия, китай, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, куданкулам, ввэр-1000, узбекистан