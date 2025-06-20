https://ria.ru/20250620/roboty-2024104705.html

Челябинская область и Сбер ускорят внедрение роботизации на предприятиях

Челябинская область и Сбер ускорят внедрение роботизации на предприятиях - РИА Новости, 20.06.2025

Челябинская область и Сбер ускорят внедрение роботизации на предприятиях

"Завод Роботов" из Челябинской области, где при поддержке правительства региона активно развиваются роботизация и цифровизация отечественной промышленности, а... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:36:00+03:00

2025-06-20T09:36:00+03:00

2025-06-20T09:36:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. "Завод Роботов" из Челябинской области, где при поддержке правительства региона активно развиваются роботизация и цифровизация отечественной промышленности, а также Сбер и СберМобайл на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона. "Стороны начинают сотрудничество в области цифровизации отечественных предприятий промышленности. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин, генеральный директор СберМобайла Сергей Волков и основатель "Завода Роботов" Андрей Гартунг. Документ подписан в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Алексея Текслера, роботизация и цифровизация промышленных предприятий региона на основе отечественных решений является залогом не только их суверенного развития, но и технологического лидерства. "В Челябинской области функционирует комплексная экосистема поддержки роботизации, по сути, регион уже является центром роботизации России, и подписание этого соглашения – еще один значимый шаг в поддержке развития инновационных технологий как региона, так и страны в целом", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По данным правительства региона, партнерство направлено на совместную разработку и вывод на рынок программно-аппаратного комплекса для управления промышленными роботами на базе low-code платформы искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things). Решение позволит любым отечественным промышленным предприятиям ускорить и упростить внедрение роботов в производственные процессы. "Завод Роботов" выступит центром компетенции и предоставит технические и функциональные требования, а СберМобайл займётся технологической реализацией продукта, отмечается в сообщении. Роботы RusRobot имеют функционал, позволяющий вести мониторинг состояния робота по множеству параметров, в том числе вести учет времени работы и данных по выполненным операциям в реальном времени и за определённый период. Сводные данные текущих показателей робота анализируются и выводятся в удобном формате для конечного пользователя, добавляет пресс-служба. СберМобайлом, отмечает правительство, была разработана платформа, позволяющая подключаться к роботам, анализировать поступающие от них данные и выводить их в удобном для использования формате. Алгоритмы машинного обучения позволяют предсказывать поломки, компьютерное зрение следит за нахождением персонала в зоне работы робота, а разрабатываемый AI-агент поможет технологам в детальной аналитике. Вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин пояснил, что вызовы в экономике требуют от промышленности переосмысления всей производственной логики — от управления данными до физического взаимодействия с оборудованием, где каждый элемент интегрирован в единую интеллектуальную экосистему. "Один из приоритетов Сбера — поддержка прорывных проектов, которые позволяют отечественным предприятиям не просто идти в ногу со временем, а опережать его", - цитирует пресс-служба слова Колтыпина. Генеральный директор ЧКПЗ, основатель "Завода Роботов" Андрей Гартунг отметил, что цифровая трансформация отечественных предприятий обрабатывающей промышленности - необходимое условие их эффективного развития. "Важно, чтобы цифровые решения были разработаны на основе российских технологий и были простыми и быстрыми во внедрении. Совместная разработка со СберМобайлом — это шаг к формированию экосистемы, в которой роботизация производства станет доступной и понятной для предприятий из различных отраслей", - цитирует пресс-служба слова Гартунга. По словам гендиректора СберМобайла Сергея Волкова, благодаря опыту коллег в сфере роботизации производственных процессов и решениям на нашей платформе, которая сочетает в себе преимущества отечественных технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, "мы можем предложить промышленности решение, которое позволит гибко управлять роботами и встраивать их в цифровой контур завода". "Бесшовная интеграция ERP (Enterprise Resource Planning) и других систем заказчика, повышение производительности, сокращение простоев — только некоторые из преимуществ нашей разработки", - цитирует пресс-служба слова Волкова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/kampus-2023882795.html

https://ria.ru/20250605/vodosnabzhenie-2021126531.html

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экономика, технологии, челябинская область, россия, алексей текслер, сбербанк россии, сбер