https://ria.ru/20250620/rets-2024285956.html

Дмитрий Сычев стал амбассадором "Сделано в России"

Дмитрий Сычев стал амбассадором "Сделано в России" - РИА Новости, 20.06.2025

Дмитрий Сычев стал амбассадором "Сделано в России"

Известный российский футболист, президент футбольного клуба "Иртыш" Дмитрий Сычев стал амбассадором национального бренда "Сделано в России" в рамках одноименной РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:28:00+03:00

2025-06-20T16:28:00+03:00

2025-06-20T16:28:00+03:00

технологии

россия

дмитрий сычев

вероника никишина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Известный российский футболист, президент футбольного клуба "Иртыш" Дмитрий Сычев стал амбассадором национального бренда "Сделано в России" в рамках одноименной национальной программы, сертификат амбассадора вручила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на полях ПМЭФ-2025, сообщает центр."Назначение амбассадоров - один из инструментов государственной программы продвижения бренда "Сделано в России", реализуемой РЭЦ. Программа направлена на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта, формирование позитивного и узнаваемого образа российских товаров и услуг на внешних рынках", - говорится в сообщении."Продвижение национального бренда невозможно без опоры на сильные образы и живые человеческие истории. Спорт - один из самых мощных каналов доверия и эмоциональной вовлеченности, а спортсмены - признанные лидеры общественного мнения, которые формируют имидж страны и вдохновляют миллионы. Российские спортивные достижения - это часть нашей глобальной узнаваемости. И когда именитые спортсмены становятся амбассадорами бренда "Сделано в России", это усиливает восприятие отечественной продукции как современной, надежной и достойной доверия. Это важный вклад в рост узнаваемости бренда и в стимулирование спроса на российские товары и внутри страны, и за ее пределами", - отметила Никишина.Спорт давно стал неотъемлемой частью программы "Сделано в России". РЭЦ активно использует спортивные мероприятия как эффективный инструмент продвижения национального бренда. Так, в 2024 году на Восточном экономическом форуме РЭЦ организовал хоккейный матч "Сделано в России" - на лед вышли представители власти, бизнеса и спорта, в том числе Дмитрий Сычев.Сычев поблагодарил РЭЦ за оказанное доверие и подчеркнул значимость миссии. "Сделано в России" - это символ качества и уверенности в том, что российское - значит достойное. Для меня всегда было важно представлять нашу страну на самом высоком уровне, делать так, чтобы наши достижения вызывали гордость у каждого россиянина. Я рад, что теперь у меня есть еще больше возможностей для этого - продвигать отечественные бренды, через спортивные достижения показывать всему миру многогранность "Сделано в России", культурное богатство, уникальность нашего производства", - заявил Сычев.РЭЦ активно привлекает к участию в продвижении деятелей спорта, культуры, науки и бизнеса. Программа продвижения бренда "Сделано в России" в феврале 2025 года была утверждена правительством по поручению президента. Координирует программу Минпромторг России, а основные функции по её реализации возложены на Российский экспортный центр.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250620/brendy-2024239668.html

https://ria.ru/20250620/nikishina-2024213284.html

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технологии, россия, дмитрий сычев, вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)