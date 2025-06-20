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РЭЦ и Сахалинская область объединяют усилия для поддержки экспорта МСП

РЭЦ и Сахалинская область объединяют усилия для поддержки экспорта МСП - РИА Новости, 20.06.2025

РЭЦ и Сахалинская область объединяют усилия для поддержки экспорта МСП

Генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на полях ПМЭФ–2025... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:28:00+03:00

2025-06-20T16:28:00+03:00

2025-06-20T16:28:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на полях ПМЭФ–2025 подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса региона, сообщает центр."Документ включает комплекс мер по созданию благоприятных условий для выхода местных предприятий на международные рынки. Стороны договорились о партнерстве, которое будет способствовать долгосрочному стратегическому развитию экспортной деятельности субъектов МСП в Сахалинской области", - говорится в сообщении."Поддержка малого и среднего бизнеса — приоритетная задача РЭЦ. Совместно с правительством Сахалинской области мы будем создавать условия, которые помогут местным экспортерам успешно выходить на международные рынки и развивать свой бизнес. Основные направления сотрудничества будут включать информирование экспортно ориентированных МСП о мерах государственной поддержки, новых инструментах доступа к зарубежным рынкам и реализации экспортных проектов. Достигнутые сегодня договоренности — важный шаг для укрепления экономического потенциала региона и всей страны", — отметила Никишина.Несырьевой неэнергетический экспорт Сахалинской области в основном ориентирован на азиатские страны, что обусловлено географической близостью и структурой экономики, высокую роль в которой играет добыча и переработка водных биологических ресурсов, пользующихся высоким спросом в регионе. Вместе с тем действующие производители пищевой продукции, напитков, БАДов Сахалинской области, а также инициаторы новых проектов по производству косметических средств обладают потенциалом для масштабирования на внешних рынках."Соглашение с РЭЦ открывает новые возможности для сахалинских предпринимателей. Сейчас благодаря богатству морских ресурсов, Сахалин экспортирует рыбу, крабов, кальмаров и другие морепродукты. Эти товары востребованы на рынках Японии, Китая и других азиатских стран. В региональной экономике важную роль играет лесозаготовка, и некоторые виды лесной продукции идут на экспорт. Мы готовы активно сотрудничать с РЭЦ, чтобы поддержать экспортный потенциал региона и способствовать развитию бизнеса на международной арене", — уточнил Лимаренко.РЭЦ и правительство региона будут взаимодействовать в рамках своей компетенции, создавая условия для всестороннего развития экспортного потенциала сахалинских компаний, а также предоставляя консультативную и информационную поддержку в реализации совместных проектов. Стороны также планируют совместно реализовывать комплекс мероприятий, направленных на создание условий для выхода сахалинских предприятий на международные рынки с учетом их экспортной зрелости и потенциала.Важным элементом сотрудничества станет размещение информации о лучших региональных практиках в области несырьевого неэнергетического экспорта в онлайн-системе мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта. Для эффективной реализации соглашения стороны организуют регулярный информационный обмен.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250620/brendy-2024239668.html

https://ria.ru/20250620/nikishina-2024213284.html

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экономика, технологии, сахалинская область, сахалин, япония, вероника никишина, валерий лимаренко